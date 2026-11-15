Emma García frena el directo para destapar a un traidor entre sus colaboradores: "Hay un topo en 'Fiesta"

Fiesta 15 noviembre 2026

Makoke ha denunciado en directo que alguien filtró a Belén Esteban que Ángela Portero era la fuente de la información de Alexia Rivas sobre Olvido Hormigos.

El plató de 'Fiesta' ha vivido un momento de máxima tensión después de que Makoke haya asegurado en directo que existe un topo entre los colaboradores del programa. La acusación ha surgido después de que Belén Esteban descubriera, de forma aparentemente inexplicable, que la fuente de una información que Alexia Rivas había dado el día anterior era Ángela Portero. La presentadora Emma García ha liderado la investigación en directo, con llamadas telefónicas incluidas a los dos principales sospechosos.

Makoke denuncia la existencia de un topo entre los colaboradores Todo ha comenzado cuando Makoke ha lanzado la acusación abiertamente. La colaboradora ha explicado que Alexia Rivas dio una información el día anterior sobre Belén Esteban y Olvido Hormigos, sin revelar su fuente, como es habitual. "Alexia ayer da una información, vale, y Alexia no da su fuente. No dice su fuente. No la tiene que dar. ¿Cómo llega a Belén Esteban la fuente de Alexia?", ha planteado Makoke. Y ha sido tajante: "Aquí había un topo que se lo ha dicho a Belén Esteban". Emma García ha reaccionado con sorpresa y ha pedido que, si existía ese topo, "que se levante ahora mismo". La presentadora ha reconocido su frustración: "Me da una rabia que como presentadora no vea a los topos y a las topas". Acto seguido, ha solicitado que se buscara la imagen del plató del día anterior para identificar quién estaba sentado junto a Alexia Rivas en el momento en que esta manejaba información en su móvil. Alexia Rivas, que ha intervenido por teléfono, ha confirmado la versión: "Yo ayer di mi información, hablo del entorno de Olvido Hormigos, porque para mí antes la muerte que la fuente". La colaboradora ha añadido que no entiende "quién de mis compañeros ve lo que yo igual estoy escribiendo por el móvil y le cuenta a Belén quién es mi fuente". Además, ha explicado que ha preguntado a varias personas y que todas se lo han negado.

Emma García llama en directo a Miguel Frigenti y Kitty Gordillo La imagen del plató del día anterior ha sido la clave. Emma García ha mostrado la fotografía y ha identificado a los colaboradores que estaban sentados a cada lado de Alexia Rivas: Kity Gordillo y Miguel Frigenti. Uno de los colaboradores presentes en el plató ha señalado que "la gran duda" recaía sobre ambos, ya que "los dos son amigos de Belén Esteban". El programa ha decidido llamar a los dos sospechosos en directo. Primero ha sido el turno de Miguel Frigenti. Kike Calleja ha sido el encargado de realizar la llamada y explicarle la situación: que podría haber visto lo que Alexia escribía en su móvil y habérselo filtrado a Belén. La respuesta de Frigenti ha sido contundente: "Ninguna información a Belén". Y ha ido más allá, sugiriendo que quizá la responsable fuera otra persona. Makoke ha intervenido para matizar que ella no había acusado directamente a Frigenti. En una segunda intervención telefónica, Frigenti ha reiterado su postura: "Yo tengo la conciencia muy tranquila. Yo no he dicho absolutamente nada. Y ya está". Después ha llegado la llamada a Kity Gordillo, que también ha negado cualquier implicación. "¿Cómo voy a decirle a Belén que te había mandado el mensaje Ángela cuando a mí Alexia no me dijo que la persona que se lo había mandado había sido Ángela? Cómo voy a decir algo que yo no sabía", ha argumentado la colaboradora.