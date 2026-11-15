Emma García frena el directo para destapar a un traidor entre sus colaboradores: "Hay un topo en 'Fiesta"

El plató de 'Fiesta' ha vivido un momento de máxima tensión después de que Makoke haya asegurado en directo que existe un topo entre los colaboradores del programa. La acusación ha surgido después de que Belén Esteban descubriera, de forma aparentemente inexplicable, que la fuente de una información que Alexia Rivas había dado el día anterior era Ángela Portero. La presentadora Emma García ha liderado la investigación en directo, con llamadas telefónicas incluidas a los dos principales sospechosos.
Todo ha comenzado cuando Makoke ha lanzado la acusación abiertamente. La colaboradora ha explicado que Alexia Rivas dio una información el día anterior sobre Belén Esteban y Olvido Hormigos, sin revelar su fuente, como es habitual. "Alexia ayer da una información, vale, y Alexia no da su fuente. No dice su fuente. No la tiene que dar. ¿Cómo llega a Belén Esteban la fuente de Alexia?", ha planteado Makoke. Y ha sido tajante: "Aquí había un topo que se lo ha dicho a Belén Esteban".
Emma García ha reaccionado con sorpresa y ha pedido que, si existía ese topo, "que se levante ahora mismo". La presentadora ha reconocido su frustración: "Me da una rabia que como presentadora no vea a los topos y a las topas". Acto seguido, ha solicitado que se buscara la imagen del plató del día anterior para identificar quién estaba sentado junto a Alexia Rivas en el momento en que esta manejaba información en su móvil.
Alexia Rivas, que ha intervenido por teléfono, ha confirmado la versión: "Yo ayer di mi información, hablo del entorno de Olvido Hormigos, porque para mí antes la muerte que la fuente". La colaboradora ha añadido que no entiende "quién de mis compañeros ve lo que yo igual estoy escribiendo por el móvil y le cuenta a Belén quién es mi fuente". Además, ha explicado que ha preguntado a varias personas y que todas se lo han negado.
La imagen del plató del día anterior ha sido la clave. Emma García ha mostrado la fotografía y ha identificado a los colaboradores que estaban sentados a cada lado de Alexia Rivas: Kity Gordillo y Miguel Frigenti. Uno de los colaboradores presentes en el plató ha señalado que "la gran duda" recaía sobre ambos, ya que "los dos son amigos de Belén Esteban".
El programa ha decidido llamar a los dos sospechosos en directo. Primero ha sido el turno de Miguel Frigenti. Kike Calleja ha sido el encargado de realizar la llamada y explicarle la situación: que podría haber visto lo que Alexia escribía en su móvil y habérselo filtrado a Belén. La respuesta de Frigenti ha sido contundente: "Ninguna información a Belén". Y ha ido más allá, sugiriendo que quizá la responsable fuera otra persona. Makoke ha intervenido para matizar que ella no había acusado directamente a Frigenti.
En una segunda intervención telefónica, Frigenti ha reiterado su postura: "Yo tengo la conciencia muy tranquila. Yo no he dicho absolutamente nada. Y ya está". Después ha llegado la llamada a Kity Gordillo, que también ha negado cualquier implicación. "¿Cómo voy a decirle a Belén que te había mandado el mensaje Ángela cuando a mí Alexia no me dijo que la persona que se lo había mandado había sido Ángela? Cómo voy a decir algo que yo no sabía", ha argumentado la colaboradora.
Tras las negativas de ambos, Emma García ha resumido la situación: "Lo niega Miguel. Miguel es muy tajante. Lo niega también Kitty". Se llega incluso a plantear la posibilidad de si algún técnico podría haber sido el responsable, aunque desde el plató le han pedido que no implicara al equipo técnico.
Un matiz ha añadido más complejidad al asunto. Uno de los colaboradores ha señalado que Alexia Rivas, amiga de Frigenti, le había pedido que dejara claro que "no desconfío de Miguel en ningún momento", lo que ha llevado a la pregunta directa: "Entonces, Alexia, ¿qué pasa? ¿Que estás desconfiando de Kitty?".
El debate ha derivado en una reflexión sobre la falta de privacidad en el plató. Uno de los colaboradores ha señalado que "cuando estamos cerquita, aquí se ve perfectamente los móviles de cada uno". Kike Calleja ha revelado que él utiliza un protector de pantalla: "Yo lo tengo con un antitopos para que no puedan ver lo que yo estoy escribiendo". Otra colaboradora ha confirmado que ella también lo usa "porque ya me ha pasado alguna que otra vez".
Emma García ha cerrado el asunto sin resolución: "Entonces lo tenemos que dejar así, que cada uno piense lo que quiera". El misterio del topo de 'Fiesta' ha quedado sin resolver, pero la desconfianza entre los colaboradores ha quedado patente en un plató donde la información, al parecer, no siempre se queda donde debería.