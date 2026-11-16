Joana Sanz explota contra Dani Alves tras su divorcio: "Me echaste y yo me quité para ponerte a ti"

El divorcio entre Dani Alves y Joana Sanz ha desatado un cruce de reproches públicos que ha llegado al plató de 'Vamos a ver' . Según ha informado el programa, tras conocerse la ruptura definitiva de la pareja, el futbolista brasileño ha publicado un post en redes sociales en el que lamenta que hubo amigos que le dieron la espalda y gente en la que confiaba que huyó, asegurando que solo Jesús permaneció a su lado. La reacción de Joana Sanz no se ha hecho esperar.

En su publicación, Dani Alves ha expresado su fe como refugio tras lo vivido en los últimos tiempos. "Las personas pueden fallar. Pueden ir, se pueden cambiar, pero Jesús permanece fiel. Si todos se van, yo me aferro a él. Si todos me sueltan, yo confío en él porque Jesús nunca me abandonó", ha escrito el exfutbolista.

Unas palabras que, según se ha explicado en el programa, no mencionan en ningún momento a Joana Sanz ni reconocen el apoyo que ella le brindó durante su proceso judicial y su condena. Ese silencio ha sido precisamente lo que ha provocado el estallido público de la modelo.

Joana Sanz responde a Dani Alves: "Me pagas con mal agradecimiento"

La respuesta de Joana Sanz ha sido contundente. La modelo ha cargado contra su exmarido acusándole de ingratitud y de haberla apartado después de que ella lo diera todo por él: "Todo eso después de que me hicieras mierda y encima me dijeras que me buscara la vida sola. Tú me echaste y yo me quité para ponerte a ti cuando era la última persona del planeta de la que deberías haber recibido apoyo o bondad".

Joana Sanz ha añadido que el futbolista le paga "con mal agradecimiento de manera pública" y ha reconocido que ha tardado en darse cuenta de la situación: "Tardé en darme cuenta, pero mejor tarde que nunca".

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