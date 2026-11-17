Rocío Carrasco ha roto su silencio para responder a las críticas que Rosa Benito y Rosario Mohedano han vertido sobre ella en las últimas semanas. Su tía ha cargado contra ella sin filtro desde 'Supervivientes All Stars', mientras que su prima se ha sentado en un plató de '¡De viernes!' para hablar de la ruptura entre ambas. Ante todo ello, Rocío Carrasco ha optado por una respuesta tajante y repetida: "No tengo nada que decir. No tengo nada que decir de nada. De nada, de nada de eso".
El programa ha recordado las declaraciones más duras de Rosa Benito durante su paso por 'Supervivientes All Stars', donde ha llegado a calificar a su sobrina de ser "una tía muy mala". Por su parte, Rosario Mohedano ha asegurado en televisión que siempre ha querido a su prima, pero que ha sido Rocío Carrasco quien la ha sacado de su vida: "A mi prima la ha querido siempre hasta que no estado de acuerdo por una situación que la ha hecho partícipe a ella y ella ha sido la que me ha sacado de su vida".
Preguntada por todo ello, Rocío Carrasco se ha mantenido firme en su postura. Al ser informada de que Rosa Benito la había llamado "muy mala" y de que su prima la consideraba "como una hermana", ha insistido: "No tengo nada que decir. De verdad que no". También ha respondido con sorpresa al enterarse de que Rosario Mohedano aseguraba haberse llevado un golpe por su parte: "¿Qué golpe? ¿Qué golpe le he hecho yo? No tengo nada que decir. De verdad que no".
Más allá de las polémicas familiares, Rocío Carrasco también ha sido preguntada por los rumores que apuntaban a una posible ruptura con Fidel Albiac. Su respuesta ha sido clara y directa: "Todo bien, gracias a Dios". Además, ha confirmado que tiene varios proyectos profesionales en marcha, aunque no ha querido adelantar detalles: "Hay muchos. Ya, ya irán saliendo".