'La tarde se mueve' ha desvelado en exclusiva los detalles de la ruptura sentimental entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro después de un año de relación . La colaboradora Leticia Requejo ha aportado toda la información sobre el final de esta historia de amor.

Las primeras palabras de Cayetano Rivera tras la ruptura

El programa ha conseguido en exclusiva las primeras declaraciones de Cayetano Rivera después de que se conociera el fin de su relación con Tamara Gorro. Un reportero ha abordado al torero para preguntarle por la noticia. Rivera, que ha sido siempre discreto con su vida privada, no se ha mostrado muy dispuesto a hablar del asunto. El reportero le ha preguntado directamente si cabe una reconciliación, pero Cayetano ha preferido no pronunciarse sobre ello.

La información de Leticia Requejo

La colaboradora ha sido tajante al respecto: "Reconciliación por ahora no". Requejo ha detallado que desde la vuelta del verano, por parte de Tamara Gorro y Cayetano Rivera, "ha habido muchos tiras y aflojas". Una relación que, según sus palabras, "no terminaba de tirar" desde hacía tiempo. Leticia Requejo ha confirmado que la decisión de poner fin a la relación la ha tomado Tamara Gorro y que esta decisión no ha pillado por sorpresa al torero.

Requejo ha señalado que a Cayetano Rivera "no le ha sorprendido" la ruptura, ya que Tamara Gorro está ahora "muy centrada en sus hijos y concretamente en un proyecto personal profesional" que quiere sacar adelante. La influencer ha decidido dar un giro completo a su vida, ya que además de romper con Cayetano, "también ha roto con su representante".

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