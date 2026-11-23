“Se me había olvidado ya cómo era esto”, aseguraba Alejandra Rubio al volver a estar en un plató y se pronunciaba al saber que Pipi Estrada ha hablado sobre su madre antes de ver las imágenes: “Me espero lo que sea, que no cuente mucho porque mi madre nunca ha contado lo que realmente pasó entre ellos, me parece que se la juega mucho. Acabaron mal y nunca ha contado por qué ”.

Alejandra Rubio ha vuelto a sentarse en un plató de televisión en la noche de confesiones de ‘GH VIP’, donde ha reaccionado a lo que ha dicho Pipi Estrada de Terelu Campos.

Tras esto, podía ver las imágenes en las que Pipi Estrada ha asegurado que no le ha puesto los cuernos a Terelu Campos: “Estaba más vigilado que el Lute cuando vivía fuera, que si no posiblemente también, lo que pasa que tenía tanta vigilancia que vivía acojon*”

El que confesaba lo que más le gustaba más físicamente de Terelu y destacaba cómo era en la intimidad: “Era muy activa, me despertaba por las noches de madrugada, es que no puedo reproducir lo que decía, no estamos en los tiempos”.

Además, Pipi aseguraba que cree que Terelu ha sido cobarde con Belén Esteban, que a él le ha tratado de menos y que se considera más que él y cuál es su mayor defecto.

Alejandra Rubio reacciona en plató

“Sigue en el mismo bucle de hace 20 años, es como un disco rayado”, decía Alejandra Rubio, que aseguraba no interesarle nada la vida sexual de su madre: “Estos temas se tienen que quedar en la intimidad, ya no pega después de tanto tiempo. Te aseguro que mi madre no se acuerda de él ni de lejos en ese tema”.

“Mi padre a veces malmete y luego se disculpa y luego vuelve… esta película ya la he visto”, entonaba Borja, el hijo de Pipi Estrada, con el que Alejandra ha confesado que se lleva muy bien: “Me da palo decir ciertas cosas por él porque es muy buena gente, pero creo que también conoce a su padre, hay veces que es muy pesado”.

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