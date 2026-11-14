Beatriz Trapote ha protagonizado uno de los momentos más comentados del programa especial '¡De Sábado!' de Telecinco al cuestionar abiertamente la relación entre Belén Esteban y Carmen Bazán . La esposa de Víctor Janeiro ha asegurado que la colaboradora televisiva habría utilizado a su suegra para extraer información familiar que después contaba en televisión.

El debate ha surgido a raíz de las declaraciones de Víctor Janeiro en 'Supervivientes', donde el torero habló del sufrimiento de su familia. Trapote ha respondido en el plató a quienes afirmaban que Carmen Bazán siempre había mantenido buena relación con Belén Esteban, ofreciendo una versión muy diferente de esa convivencia.

Beatriz Trapote acusa a Belén Esteban de utilizar a Carmen Bazán

La mujer de Víctor Janeiro ha sido contundente al describir cómo, a su juicio, Belén Esteban se relacionaba con su suegra: "Han tenido buena relación por la niña, pero en todo momento Belén la ha estado utilizando". Trapote ha explicado que las llamadas de Belén a Bazán no respondían a un interés genuino, sino a la búsqueda de información:

"Si tú quieres tener buena relación y la niña tiene 27 años, vete a ver a tu abuela, sácala, llévala a merendar. No la llames solo por teléfono para sacarle información". Además, Trapote ha situado estas prácticas en la etapa de 'Sálvame'.

El anonimato de Carmen Bazán y Carmen Janeiro, en el centro del debate

Beatriz Trapote también ha reclamado que se respete la privacidad de su suegra y de Carmen Janeiro, hermana de Víctor. Según ha explicado, ambas han pedido expresamente mantenerse al margen de la exposición mediática: "Lo han pedido encarecidamente". La esposa de Víctor Janeiro ha establecido un paralelismo directo con la postura de Belén Esteban respecto a su propia hija: "Si ella dice y defiende el anonimato de su hija, debe también respetar el anonimato de su cuñada".

Trapote ha insistido en la vulnerabilidad de Carmen Bazán por su edad: "Carmen Bazán es una mujer con 82 años que debe de vivir ahora mismo en otro mundo, no en el mundo de Telecinco y en el mundo de lo que venga a decir Belén Esteban. Es una persona mayor". Un momento especialmente tenso se ha producido cuando desde el plató se ha preguntado si la hija de Belén Esteban no quería a su abuela, a lo que Trapote ha respondido: "Yo no te digo que no la quiera", pero ha señalado que "hace mucho tiempo que no tenemos relación".

Ángela Portero ha aportado otro dato al debate al afirmar que le constaba que la hija de Belén Esteban sí había visitado a Carmen Janeiro en Marbella y que incluso habría pedido a su tía que no se lo dijera a Jesús Janeiro. Trapote ha negado esa versión con rotundidad: "Eso es mentira. Es mentira".

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