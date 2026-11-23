Unas palabras de Cristina Porta sobre Andrea han provocado el mosqueo de Náyades en 'GH VIP 9'. La periodista se ha enfrentado a más de un compañero de concurso y la tensión estallaba también con la participante de 'La isla de las tentaciones', que no dudaba en defender a su chico. Ante este momento, el italiano reaccionaba en redes sociales.

Tras los distintos conflictos vividos en la casa, Náyades se ha formado una idea de cómo es Cristina Porta, a quien considera "altiva", "prepotente" y "súper déspota". Mientras, la aludida la acusaba de buscar constantemente el foco.

En directo, la tensión estallaba porque, según Náyades, Cristina ha hablado despectivamente de la trayectoria de su chico, Andrea, en televisión. Estos comentarios no han gustado ni un pelo a la concursante, que acusaba a su compañera de jugar "sucio".

"No le he faltado el respeto", se defendía Cristina pero Náyades no pensaba igual: “Está vendiendo un discurso barato, no está diciendo la verdad, se tocaron temas feos, se habló de mi pareja".

Además, tenía muy claros qué límites iba a poner y no iba a permitir que se traspasaran: "No voy a consentir que se pongan denominaciones a mi pareja que sean ciertas o que se le menosprecie porque haya ido a programas ni diciendo que se ha montado en la chepa de nadie, no voy a consentir que se hable mal de mi pareja”.

Sin embargo, Cristina Porta se defendía alegando que no había dicho eso, ante lo que Náyades saltaba una vez más tachándola de provocadora.

La reacción de Andrea al conflicto de Náyades y Cristina Porta

Andrea veía este momento en directo y no dudaba en pronunciarse. A través de sus redes sociales, publicaba un momento del alegato de Náyades y escribía orgulloso: "Mi mujer, defendiéndome a muerte", un texto acompañado por dos emoticonos de un corazón y un fuego.

"Es bastante complicado todo"

Poco después, el italiano nos mostraba que se iba de viaje, en concreto a Italia, a pasar unos días con su familia: "Me voy a quedar unos días a disfrutar de mis seres queridos".

Además, nos confesaba que necesita descansar y desconectar ya que los últimos días han sido de mucho ajetreo en televisión: "La semana pasada fue muy intensa, entre el reencuentro, el debate final y al día siguiente Náyades en la casa de 'Gran Hermano'... es bastante complicado todo".