Luis Pliego ha confirmado la ruptura sentimental entre Victoria Federica Marichalar Borbón y Jorge Navalpotro . El colaborador de 'La tarde se mueve' ha desvelado la noticia ante la expectación del plató, donde se ha vivido el anuncio con gran revuelo entre los colaboradores.

Según ha precisado, la ruptura se habría producido hace aproximadamente dos meses, coincidiendo en el tiempo con la separación de Roca Rey y Cayetana Rivera. Uno de los datos más llamativos que se han comentado en el plató es que la hija de la Infanta Elena habría puesto fin a la relación antes de emprender su viaje a Perú. "Cuando se fue a Perú estaba soltera. Efectivamente. De hecho, lo dejó antes para poder irse soltera a Perú. Y luego de ahí se fue a México", ha explicado Luis Pliego. Un viaje en el que Victoria Federica recorrió ambos países con Tomás Páramo y Roca Rey, lo que ha alimentado aún más las especulaciones.

Leticia Requejo ha añadido que durante esa escapada Victoria Federica "hizo vida de soltera y sobre todo lo hizo en México", un comentario que ha provocado reacciones inmediatas en el plató.

Tras la confirmación de la ruptura, en el plató se ha planteado abiertamente qué papel tiene Roca Rey en toda esta historia. Los rumores sobre una posible cercanía entre el torero y Victoria Federica no han dejado de crecer desde aquel viaje compartido.

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