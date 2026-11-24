Irene Rosales se ha sentado en el plató de 'La tarde se mueve' para hablar sin tapujos de los motes que presuntamente le ponía Isabel Pantoja cuando era su suegra . La confesión de que esos apodos no le han dolido ha provocado la sorpresa visible de Ion Aramendi, que no daba crédito a la tranquilidad con la que Irene ha encajado cada revelación.

Ha asegurado que a día de hoy esas palabras no le afectan: "Lo que me puedan decir de mí como que me entra por un oído y me sale por otro. Es esa importancia cero". Ion Aramendi ha insistido en que quizás en su momento sí le dolieron esos comentarios, pero Irene ha sido rotunda: "No me dolió en absoluto nada. No me dolió por mí, porque yo sabía que mi relación ahí estaba más que finalizada". Ha matizado que su preocupación era por Kiko Rivera: "Me dolía por la persona con la que yo estaba, que sé que estaba sufriendo porque él sí que estaba entre una situación y otra".

Isabel Pantoja y los motes a Irene Rosales

La propia Irene Rosales ha ido enumerando los apodos que le han llegado: "A mí me han dicho mosquita muerta, la mano que mece la cuna, ¿eh? La brackets". Ion Aramendi no ha podido ocultar su asombro: "¿De verdad? De verdad. Bonito, bonito. Es todo menos bonito". Pero la sevillana ha restado importancia al asunto: "Que eso me lo diga alguien que me importa en mi vida, pues me ofendería mucho, pero alguien que no me importa…".

El presentador le ha recordado que Isabel Pantoja formó parte de su familia y es la abuela de sus hijas, a lo que Irene ha contestado: "Sabiendo que ya no hay ningún tipo de relación y sabiendo cómo a lo mejor hablan entre ellos, no podía esperar…". Además, ha hecho una reflexión sobre el apodo de mosquita muerta: "Quizás sí que es verdad que a lo mejor sí que he sido muy mosquita muerta, porque si yo me hubiese plantado desde el principio y no hubiese dejado que nadie se subiese encima mía, ese mote no me lo pondría ni ningún otro mote".

El momento culminante ha llegado cuando Ion Aramendi ha dado paso a Luis Pliego para revelar el apodo que faltaba. "Es muy fuerte. Me voy a poner de pie para decírtelo porque me duele decírtelo, pero te lo quiero comentar porque sé que te va a ofender", ha advertido el colaborador antes de soltar la bomba: "En realidad, el mote que tenías en Cantora era la piraña".

Lejos de ofenderse, Irene Rosales ha reaccionado entre risas e incredulidad: "La piraña, que me da la risa. ¿Cómo me van a comparar con todos los animales del mundo y todos los insectos? La piraña, la mosquita, la loba, la piraña". Ion Aramendi ha rematado el momento con humor: "Eres un zoo en ti misma".

MÁS NOTICIAS