Ana y Luija, exparticipantes de 'Casados a primera vista', podrían haber puesto fin a su relación después de poco más de un año juntos. Alba Carrizo, colaboradora de 'En todas las salsas', ha hablado con una persona del entorno de la pareja para conocer qué habría ocurrido. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!
Aunque ninguno de los dos confirmaba inicialmente la ruptura, Luija publicó posteriormente una historia en sus redes sociales en la que anunciaba que habían roto. Ante esta situación, Alba decidió ponerse en contacto con personas cercanas a ambos para conocer los posibles motivos de la separación.
La colaboradora explica que no le han confirmado la razón exacta de la ruptura: "No le han dicho el motivo exacto de la ruptura, pero, según sabe cómo es su relación, lo que podría haber pasado es que Luija dejó toda su vida a un lado por Ana".
Alba añade que esta situación habría terminado pasando factura a la pareja. Según la información que ha recibido, Luija se habría sentido presionado: "Luija se habría sentido muy presionado y agobiado por llevar una vida completamente diferente a la suya, no salir tanto con sus amigos y tal. Eso sería lo que habría dinamitado la relación".
Durante el debate, John Ka también se pronuncia sobre 'Casados a primera vista', el programa en el que Ana y Luija se conocieron: "A mí no me importaría ir a 'Casados a primera vista' porque es diferente y no hay parejas de chico y chico".
Por su parte, Darío tiene una opinión muy distinta y asegura que no participaría en un programa así: "Tengo que conocer primero a la persona".