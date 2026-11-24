'Yo puedo by Sandra Barrios' 24 noviembre 2026

Sandra Barrios y su novio se han ido de viaje a Disneyland y ha habido anillo, pero no de compromiso

Sandra Barrios y su chico, David, se han ido de viaje a Disneyland. Muchos seguidores le han preguntando si habrá pedida de mano pero ella, aunque deja claro que se va a casar con él, explica que le ha prohibido a David pedirle matrimonio porque tiene muy claro cómo quiere que sea su pedida y cómo no quiere que sea.

En la nueva entrega de su vlog 'Yo puedo', Sandra nos ha llevado con ella a un viaje que deseaba hacer y es que ha pasado unos días en Disneyland París. Allí nos ha mostrado su encuentro con algunos de los personajes más icónicos, la habitación de hotel en la que se han alojado, cómo contrató el viaje... y también un anillo muy especial. Y es que David le ha hecho dos regalos: un colgante con la carita de Mickey Mouse y una piedrecita verde porque es el color favorito de su chico... ¡Y un anillo! Es muy especial, también del famosísimo ratón, con un poquito de brillo: "No es de compromiso".

Ella misma contestaba a las preguntas de sus seguidores y es que muchos querían saber si habría pedida de mano. Sandra respondía y ambos se reían porque han tenido "la conversación" y ella le ha hecho una advertencia. Sandra Barrios quiere casarse con David "Tengo claro que yo me caso con David y él también lo sabe", aseguraba y le preguntaba a él: "Gordi ¿A que nos vamos a casar?" Es más, Sandra sabe que "si fuera por él" ya se lo habría pedido pero ella no quiso: "Le prohibí, dije en Disneyland no, he visto tantos vídeos de tanta gente que se pide matrimonio en el castillo..." Sandra Barrios prohíbe a su novio que le pida la mano en Disneyland A ella le parece "bonito" pero no quiere que su pedida sea así: "Se lo he puesto súper fácil, una playa, un atardecer y fin. Pero de este viaje no salgo con ningún pedrolo". Eso sí, comentándolo, le surgía una duda que trasladaba a su chico: "¿Si no te hubiera prohibido pedirme matrimonio aquí, me lo hubieras pedido? Me ha quedado la duda" y la respuesta de él era de lo más elocuente... "No salgo prometida del parque, seguimos siendo novios", concluía Sandra.

El tierno encuentro de Sandra con sus personajes favoritos Pero además, Sandra nos ha mostrado la habitación de hotel en la que se han alojado y el tierno momento en el que conocía a sus personajes favoritos de Disney. Es más, a Mickey le enseñaba su anillo y a Rapunzel un especial tatuaje...