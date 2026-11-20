Andrea Sabatini ha llegado a su límite y ha querido dar un golpe sobre la mesa para hablar sin censura sobre una persona de su pasado. Después de explicar cómo se siente ante la ausencia de Náyades Lospitao , el que fuera participante de ‘GH DÚO’ estalla contra Sandra Barrios tras sus declaraciones , en exclusiva, para 'Mi momento' . Visiblemente molesto por todo lo que ha dicho sobre él, destapa su doble cara . ¡No te pierdas lo que ha contado, en el capítulo completo , disponible en Mediaset Infinity!

“Tenía muchas ganas de hablar porque, hasta ahora, no he tenido la posibilidad de poder responder”, comienza anunciando el creador de contenido. Sandra Barrios ha asegurado que sabe que a “Andrea le da igual Juan Pablo” y que ambos “son tal para cual”. Tras escuchar estas críticas, el italiano lo tiene claro: “Si no hablas de él o de mí a la gente le das igual”.

El que fuera tentador de ‘La isla de las tentaciones’ no ha podido evitar dirigirse directamente a la influencer: “La que habla de nosotros para tener un mínimo de visualizaciones eres tú, supéralo ya”. Muy enfadado por la situación, comenta que estará “picada” después de lo que pasó y, además, ha hablado del cambio de comportamiento de la andaluza cuando tiene una cámara delante.

“Te estás inventando un personaje o eres falsa”, afirma. El italiano recuerda lo que pasó en su experiencia en República Dominicana tras la cual “no ha superado que se haya sentido vacilada” y sentencia sobre su relación con Náyades Lospitao: “Entiendo que te pueda molestar que con ella haya funcionado y contigo no”.

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