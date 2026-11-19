Lucía Sánchez no puede estar más emocionada después de haberse embarcado en este sueño de convertirse en madre por segunda vez. Ahora que se ha sometido al proceso de inseminación artificial , la que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ desvela los posibles nombres para su futuro hijo , mientras espera a descubrir si se ha quedado embarazada. La influencer se sienta junto a su madre y baraja todas las opciones que tiene. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

“El nombre de la niña lo elegimos las dos”, comienza asegurando la creadora de contenido muy emocionada. Con muchas ganas de conocer la opinión de su madre, la gaditana no ha tenido ningún problema en decirle sus nombres favoritos en caso de que sea un niño o una niña; sin embargo, la reacción de su progenitora no es la más esperada.

Además, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha confesado los nombres que su hija quiere ponerle a su futuro hermano o hermana: “La niña me dijo que la tenía que haber llamado así”. En un momento muy cómplice, la influencer comienza a sopesar distintas posibilidades y a imaginarse cómo serían los diminutivos cariñosos con los que le llamaría. ¡Descubre todo lo que han dicho, en ‘Un nuevo comienzo’, ya disponible en Mediaset Infinity!

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