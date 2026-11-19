Náyades Lospitao no se ha callado nada horas antes de entrar a ‘Gran Hermano VIP’ y ha dejado muy clara su opinión sobre cómo piensa afrontar este gran sueño que se ha hecho realidad. Además, se ha sincerado sobre sus compañeros y habla de sus posibles enfrentamientos con Cristina Porta dentro de la casa de Tres Cantos. ¡No te pierdas todo lo que ha dicho, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sienta frente a las cámaras de mtmad, en su canal ‘Sin frenos’, para desvelar todo lo que siente antes de comenzar esta aventura en la que va a estar inmersa. “Lo peor que voy a llevar son las personas”, comienza anunciando. Desde que saltase a la fama, siempre ha llevado por bandera sus valores y no es algo que vaya a dejar atrás: “No tolero la falsedad, la injusticia, ni la gente que quiere quedar bien con todo”.

Además, la influencer ha hecho un repaso sobre la lista de los compañeros que había confirmados antes de empezar en ‘GH VIP’ y ha vaticinado que puede tener algún enfrentamiento con Cristina Porta: “Dos reinas en un castillo no pueden reinar”.

Náyades tampoco se ha negado a admitir que hay personas que no va a poder soportar dentro de la casa de Tres Cantos: “Hay perfiles que me van a sacar mucho de quicio”. Pero la influencer no se queda solo con negativo, sino que también nombra a algunas personas con las que está segura de que se lo va “a pasar bien”.

Pese a todo, la creadora de contenido no renuncia a su esencia y asegura que va a asumir este gran reto con todo: “En son de paz voy a la iglesia, no voy a callarme ni una”. Náyades no está dispuesta a que “sobrepasen” sus límites y que va a “saltar a la mínima”. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

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