El reencuentro entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban en 'Gran Hermano VIP' ha sido uno de los momentos más comentados de las últimas horas, y en 'La tarde se mueve' han querido ir más allá de lo que vieron los espectadores. El programa de Ion Aramendi ha contado con la experta en comunicación no verbal Paloma Ramón para desentrañar qué escondían realmente los gestos de ambos durante un encuentro cargado de tensión y emoción a partes iguales.

Paloma Ramón analiza el abrazo inicial: incomodidad y desconfianza

Ion Aramendi ha dado paso a Paloma Ramón para que desgranase lo que sus ojos de experta captaron en cada fotograma. Su análisis ha arrancado por el primer contacto físico entre Jorge Javier y Belén, que se veían las caras por primera vez después de tres años y medio.

"Ella está muy seria. Está muy nerviosa. Cuando lo ve, se levantan y ahora fijémonos cómo están los torsos. Se dan los besos, pero el culo sale para afuera", ha explicado Paloma Ramón. Según la experta, ese gesto revela mucho: "Cuando tú no tocas cadera con el otro en el abrazo, en el beso, estamos hablando de dos personas que están incómodas, que quieren mantener un espacio porque no fía el uno del otro".

Ramón ha comparado esos besos con los que se dan entre desconocidos: "Son besos muy típicos que puedes darte también con personas que acabas de conocer por primera vez y aún no las tienes clasificadas. Pero ellos se conocen hace más de 20 años".

Cada gesto tiene su lectura

El análisis de Paloma Ramón ha continuado con las expresiones faciales de ambos durante la conversación. "Vemos también la cara de Jorge Javier y la cara de Belén, que Belén es más hacia la tristeza y Jorge Javier se va encendiendo poco a poco", ha detallado. Un gesto ha llamado especialmente su atención: "Vemos que sale para afuera el mentón de Jorge Javier cuando le habla. Un poco le está diciendo todas las barbaridades que ella ha podido emitir en otros lugares durante estos tres años y medio".

Las cejas también han hablado, según la experta: "Esas cejas para arriba hablan de alguien que está mirando con desconfianza. Está mirando a la persona diciendo 'a ver qué es lo que dices, pero digas lo que digas, no voy a estar de acuerdo'".

En el caso de Belén Esteban, Paloma Ramón ha desmontado una creencia popular sobre tocarse la nariz. "Ella se toca la nariz no porque vaya a mentir o algo. De hecho, no ha abierto la boca ni ha pedido perdón, sino porque por los nervios se le erizan los pelitos de la nariz", ha aclarado.

Uno de los momentos más reveladores, según el análisis, ha sido el contacto de manos entre ambos. "Tenemos esta tocadita de manos que es una tocadita de manos típica de dos personas que quieren dar el paso, pero no se atreven", ha señalado Ramón. La razón: "La distancia proxémica entre ellos era muy amplia durante toda la entrevista. Esto está hablando de dos personas que ponen un muro". Sin embargo, ha matizado que Jorge Javier ha sido quien ha dado el primer paso: "Al tocarse las puntas de las manos, él se acerca porque lo que está tendiendo es un puente".

Paloma Ramón ha cerrado su intervención describiendo una clara asimetría emocional: Belén ha estado durante toda la entrevista "mucho más pequeñita", en una posición de vulnerabilidad frente a Jorge Javier, que ha mantenido una actitud más dominante y confrontativa, aunque contenida.

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