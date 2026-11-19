Carmen Borrego y Terelu Campos se han convertido en las últimas víctimas del fraude digital impulsado por la inteligencia artificial. Según ha informado 'Vamos a ver' , ambas hermanas han visto cómo su identidad ha sido suplantada para protagonizar un anuncio falso en el que supuestamente aparecen echando las cartas del tarot , un engaño diseñado para estafar a los usuarios.

Carmen Borrego desvela la suplantación de identidad

Ha sido la propia Carmen Borrego quien ha dado a conocer públicamente el fraude. La colaboradora ha explicado el alcance de la amenaza que supone la IA para las personas conocidas: "Porque ahora, con la IA, ya sabes que pueden suplantar nuestra voz, nuestra cara. De ser alguien conocido, pues el miedo es mayor". En sus declaraciones, Borrego ha revelado que tanto ella como Terelu Campos han sido víctimas de esta práctica: "Imaginaros que mi hermana y yo ahora nos hemos convertido en tarotistas".

En el anuncio fraudulento, generado mediante herramientas de inteligencia artificial, Las Campos aparecerían ofreciendo un servicio de lectura de cartas a través de una página web. Borrego ha abordado el asunto con su habitual tono irónico: "Evidentemente, a mí si supiera echarlas, tampoco me importaría, pero la realidad es que tengo que decir que ninguna de las dos somos tarotistas. Somos muchas cosas, pero tarotistas no".

as Campos y la lucha contra las estafas digitales

Más allá de la anécdota, el asunto tiene una vertiente seria. Carmen Borrego ha participado en una iniciativa de concienciación para evitar que la ciudadanía caiga en este tipo de estafas. En ese contexto, ha lanzado un mensaje claro: "Tenemos que tener en cuenta todos que nadie regala nada, pero hay gente que efectivamente cae".

La suplantación de identidad mediante inteligencia artificial se ha convertido en un problema creciente que afecta especialmente a personas públicas. La tecnología permite replicar tanto la voz como la imagen de cualquier persona con un grado de realismo cada vez mayor, lo que facilita la creación de anuncios fraudulentos difíciles de distinguir de los legítimos.

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