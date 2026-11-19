Paloma González ya ha pasado sus primeras horas en de 'GH VIP', donde ya ha protagonizado su primera bronca , y antes de marcharse a la casa de Tres Cantos hizo su entrevista más sincera para 'La tarde se mueve' , de la que hizo una petición: "No autorizo que salga hasta que yo no sé dentro de la casa".

La estilista ha confesado qué es lo que va a llevar mal de estar en el reality y se ha mostrado rotunda sobre lo que se puede esperar de ella: "Voy a una cosa, no esperéis que vaya a sacar mis mejores galas. Que no se le olvide a la gente, por mucho que yo vaya a 'Gran Hermano VIP' yo no voy a hablar de si me enfadé con alguien, estuvo con uno... eso no es mío. Me molestaría mucho que a la gente se le olvide que, porque salga un par de días en la tele, de lo que como y de lo que vivo es mi profesión, soy una tía que sabe mucho de moda, que me lo he currado mucho y que dejé de ser abogada para ser estilista".

"La gente que me quiere me dijo que no entrase a 'GH VIP' porque no filtro"

"Voy a ser yo y si me echan la primera me hago un Nagore Robles, hasta luego. Las personas que más me quieren lo que me dijeron fue: 'Tú no puedes entrar porque no filtras". confiesa Paloma y habla del fuerte carácter que tiene: "Cuando me pongo frenética pierdo la educación porque grito, que está fatal levantar la voz, y yo ya grito cuando estoy de buenas, imagínate de malas. Tengo la mala costumbre de que se me escapa algún insulto. Para sacarme de quicio es ser mal educado y cargarme, te puedo mandar donde Cristo perdió la zapatilla muy fácil. Suelo chocar más con las mosquitas muertas porque no las veo venir".