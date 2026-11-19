Paloma González ya ha pasado sus primeras horas en de 'GH VIP', donde ya ha protagonizado su primera bronca, y antes de marcharse a la casa de Tres Cantos hizo su entrevista más sincera para 'La tarde se mueve', de la que hizo una petición: "No autorizo que salga hasta que yo no sé dentro de la casa".
La estilista ha confesado qué es lo que va a llevar mal de estar en el reality y se ha mostrado rotunda sobre lo que se puede esperar de ella: "Voy a una cosa, no esperéis que vaya a sacar mis mejores galas. Que no se le olvide a la gente, por mucho que yo vaya a 'Gran Hermano VIP' yo no voy a hablar de si me enfadé con alguien, estuvo con uno... eso no es mío. Me molestaría mucho que a la gente se le olvide que, porque salga un par de días en la tele, de lo que como y de lo que vivo es mi profesión, soy una tía que sabe mucho de moda, que me lo he currado mucho y que dejé de ser abogada para ser estilista".
"Voy a ser yo y si me echan la primera me hago un Nagore Robles, hasta luego. Las personas que más me quieren lo que me dijeron fue: 'Tú no puedes entrar porque no filtras". confiesa Paloma y habla del fuerte carácter que tiene: "Cuando me pongo frenética pierdo la educación porque grito, que está fatal levantar la voz, y yo ya grito cuando estoy de buenas, imagínate de malas. Tengo la mala costumbre de que se me escapa algún insulto. Para sacarme de quicio es ser mal educado y cargarme, te puedo mandar donde Cristo perdió la zapatilla muy fácil. Suelo chocar más con las mosquitas muertas porque no las veo venir".
La que además ha confesado con quién cree que puede hacer más piña, si podría hacer 'edredoning' o si ha dejado a alguien especial fuera: "Dejo a una persona con la que llevo un tiempo y me da pena".