Tras protagonizar ambas duros enfrentamientos en la edición de 'GH VIP' de 2015, Olvido Hormigos se sentará en el plató para contar la verdad sobre su última conversación con Belén Esteban. Después de que esta asegurase en '¡De Viernes!' que había hablado por teléfono con la exconcejala de Los Yébenes a través de su hijo y de que varios periodistas y colaboradores sostengan que esa conversación nunca llegó a producirse y que únicamente existió un mensaje de audio, la protagonista presentará pruebas para aclarar qué ocurrió realmente. ¿Quién dice la verdad? ¿Por qué ha guardado silencio durante todos estos años? ¿Cómo le afectó su enfrentamiento con Belén?

Asraf Beno concederá su primera entrevista tras proclamarse ganador de 'Supervivientes All Stars' para hacer balance de su paso por Honduras y responder a las críticas de Rosa Benito, a quien acusa de comportarse de manera diferente delante y detrás de las cámaras. También abordará sus enfrentamientos con Víctor Janeiro, al que considera “la persona que más le ha decepcionado de todo el concurso”. ¿Por qué su aventura ha estado marcada por tantos conflictos? ¿Se ha sentido incomprendido por sus compañeros?

Además, Asraf hablará del difícil momento personal que ha atravesado Isa Pantoja durante su ausencia. La hija de Isabel Pantoja confesó en el programa que estaba pasando por una etapa de profunda tristeza, agravada por la ausencia de su madre, y que había iniciado un tratamiento para afrontar esa situación. ¿Cómo vivió Asraf este episodio antes de viajar a Honduras? ¿Cómo se encuentra actualmente Isa? ¿En qué punto está su relación? ¿Se plantean volver a intentar ser padres?

Olvido Hormigos se sumará a Jessica Bueno, Rosario Mohedano, Isa Pantoja y Begoña Gutiérrez para analizar la última hora de 'GH VIP', con imágenes inéditas de los primeros días de convivencia.

MÁS NOTICIAS