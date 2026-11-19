LA TARDE SE MUEVE 19 noviembre 2026

La colaboradora se ha pronunciado sobre el reencuentro de Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez en el estreno de 'GH VIP'

La entrada de Belén Esteban en 'GH VIP 9' ha dejado uno de los momentos más comentados del estreno de de la edición: su reencuentro con Jorge Javier Vázquez después de tres años y medio sin hablarse. Un cara a cara cargado de tensión y emoción sobre el que se ha pronunciado Belén Rodríguez en 'La tarde se mueve'.

Belén Rodríguez habla de la vuelta de Belén Esteban a 'GH VIP' La periodista de nuestro programa ha dado más detalles de cómo ha terminado dándose que Belén Esteban haya entrado a la casa de Tres Cantos: "Creo que no ha sido tarea fácil que Belén entre en 'GH VIP' porque tenía problemas fuera. Tenía una serie de inconvenientes por los que no podía entrar y lo ha subsanado. Me consta que ha sido una tarea dificilísima que volviera a entrar en la casa, no por falta de ganas, porque le daba miedo, porque lo pasó muy mal en su 'Gran Hermano'".

Pero uno de los asuntos que más expectación ha generado ha sido su esperado encuentro con Jorge Javier. Después de tres años y medio distanciados, ambos tuvieron la oportunidad de abordar en directo las heridas que todavía permanecían abiertas. Según Belén Rodríguez, para el presentador era especialmente importante que su antigua amiga comprendiera cuánto le había dolido lo sucedido: "Hay veces que hacemos cosas en la vida que piensas que no duelen y Jorge quería transmitirle a Belén su dolor y ella aguantó muy bien el chaparrón". Belén Rodríguez también ha valorado cómo se desarrolló el cara a cara y ha reconocido que temía que el encuentro terminara de una manera mucho más complicada: "Estuvo bien resuelto por las dos partes. Es la primera vez en mi vida que veo a Jorge con notas, pero para él era muy importante y es un tema que a él le hizo tanto daño… Belén no era consciente de todo el daño que le hizo a Jorge".