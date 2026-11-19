Náyades Lospitao no ha podido irse a su nueva aventura profesional sin antes hablar sobre su relación y abrirse en canal como nunca. La concursante de ‘Gran Hermano VIP’ cuenta cómo ha sido su relación con Andrea Sabatini tras su paso por ‘La isla de las tentaciones’. Además, la influencer se despide de él y se declara como nunca frente a las cámaras de su canal, ‘Sin frenos’ . ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en el capítulo completo , en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha querido resolver todas las dudas que aún quedan pendientes de su nueva relación tras haber terminado su participación en el reality de República Dominicana y lo ha hecho sin filtros. Tras muchos meses teniendo que vivir su amor en estricta intimidad, ha llegado la hora de que cuente todo lo que han vivido juntos: “Somos personas con un carácter igual, tanto para lo bueno como para lo malo”.

La influencer, además, explica todo lo que han hecho juntos desde que terminó su hoguera final con Nacho de Borbón: “En el avión estuvimos todo el rato juntos, no paramos de estar 24 horas sin descanso”. Además, ha aclarado si conocen a sus familias respectivamente.

Náyades Lospitao le dedica unas románticas palabras a Andrea Sabatini