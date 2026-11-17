Ivana Icardi ha acudido como invitada a 'En todas las salsas' y se ha mojado sobre todos los temas por los que le han preguntado los colaboradores. Desde sus encuentros con Arkano tras 'Supervivientes All Stars' hasta su acercamiento a Adara Molinero después de años de enemistad y enfrentamientos, la influencer ha respondido a todo, incluida su relación actual con Hugo Sierra y la hija mayor que él tiene , en el capítulo completo .

La hermana de Mauro Icardi ha recordado que decidió ponerle punto y final a su relación sentimental con el ganador de 'GH' siete meses después del nacimiento de su hija en común, Giorgia. De aquello ha pasado ya un lustro y la exconcursante de 'GH DÚO' ha explicado que ya no guarda sentimientos negativos hacia su expareja, aunque ha admitido que le ha costado llegar a este punto porque al principio se sentía muy decepcionada con él por no haber cumplido sus expectativas acerca de su ideal de familia.

Ivana ha explicado que le gustaría que Hugo viviera en Madrid y no en Mallorca para poder contar con su apoyo en el día a día en el cuidado de su hija, pero ha desvelado que sí que hay una persona de la familia de su ex viviendo en la capital: su hija mayor, Mica, que tiene 22 años y que se mudó el año pasado de Uruguay a España para estudiar.