Andrea Sabatini quiere que todos sus seguidores le conozcan más allá de su personaje televisivo y, por ello, se ha abierto en canal para hablar de un tema muy importante para él. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre su paternidad . Muy ilusionado por hablar de esta parte de su vida, también habla de la madre de su hijo , para ‘Mi momento’ . ¡Dale al play y no te pierdas lo que ha contado, en el capítulo completo , disponible en Mediaset Infinity!

El creador de contenido, que ha cargado contra Sandra Barrios tras sus críticas, ha dado un paso al frente para hablar públicamente, por primera vez, sobre su pequeño: “Tiene 9 años”. El italiano no puede evitar deshacerse en halagos hacia él: “Es muy echado para delante y un descarado”. Además, habla de su gran parecido físico con él: “Somos idénticos, para mi madre es como si hubiera vuelto atrás”.

El que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ ha querido ser muy claro al hablar de su papel como padre y aclara dónde vive su hijo: “Como padre, soy un 10”. Sin poder contener la sonrisa, explica qué tipo de relación tiene con él y cuánto contacto tienen.

Además, también ha despejado todas las dudas sobre la situación con la madre de su hijo y cuenta todos los detalles sobre cómo se conocieron: “Fue en una fiesta en la playa porque teníamos amigos en común”. A partir de aquí siguieron teniendo contacto hasta que pasó “lo que pasó”.

Andrea Sabatini aclara si Náyades Lospitao conoce a su hijo