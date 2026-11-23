Leila León ha emprendido una nueva vida en Madrid. Dejó Canarias y ahora vive junto a Mar, también de 'La isla de las tentaciones', con quien ha decorado hasta el más mínimo detalle su nuevo piso. En su vlog, 'Muy yo', Leila nos ha mostrado su día a día, su habitación, su rutina facial y nos ha contado que está empezando un tratamiento para su pelo. Además, nos colaba en un día muy especial para ella...
Allí nos ha recibo una vez más en la nueva entrega de su Vlog. En esta ocasión nos ha contado que había dormido con David y que había vuelto a casa para preparar un día muy especial: una sorpresa para su madre, que iba a visitarla por primera vez.
"¡Qué bien sienta la cuerpo entrenar dormir bien descansar, estoy muy contenta...", nos confesaba Leila y es que lleva unos días cuidando mucho tanto de su descanso como de su alimentación. Además, nos hablaba de los eventos a los que acude mientras nos mostraba cómo se hace el skincare: limpieza facial, hidratación... y pelo.
Mientras se hacía un moño para entrenar, también nos contaba que tiene un problema con su pelo desde que se ha mudado: "Estoy empezando a hacer un tratamiento para no quedarme calva".
"Me lo he notado muy partido, no sé si es porque me he venido a Madrid, el agua es diferente, pero obviamente es más buena", nos explicaba.
Para remediarlo ha buscado una peluquería en la que ha empezado a "sanearlo": "Me he hecho un tratamiento de hidratación. Por eso estoy intentando no planchármelo, no lavarlo más de la cuenta..."
Además, Leila nos contaba que estaba ante un momento muy especial porque su madre iba a visitarla por primera vez. Había sido su cumpleaños y su regalo ha sido comprarle los billetes además de un montón de paquetitos que le esperaban en su habitación: un pijama, entradas, maquillaje, detalles personalizados, ropa...
Lo quería poner todo tan bonito que no dejaba de inflar globos y colgarlos de cintas... Todo hasta que vivía un incidente: "Podemos apreciar cómo se me ha quedado la nariz del p*** globo".
No solo eso, Leila nos llevaba con ella hasta el aeropuerto y nos dejaba ver su reencuentro.
Ya felices y juntas, llegaban a casa de Leila, donde su madre reaccionaba a la sorpresa por su cumpleaños. Asombrada, contaba que Leia siempre le prepara algo especial por su cumpleaños y abría todos los paquetitos. Emocionadas, se abrazaban, juntas posaban con su nuevo pijama y, unas horas después, nos contaba que habían ido a ver un musical y se disponía a descansar y a pasar unos días de ensueño con su madre.