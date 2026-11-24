Darío del Alcázar ha contado en 'En todas las salsas' que Manuel Bedmar le confirmó que su relación con Rocío Flores ha terminado . Sin embargo, el joven ha publicado una historia en redes sociales asegurando que no ha confirmado nada: "Él no quiere que se le atribuya la confirmación de la ruptura porque habrían pactado un silencio y estaría por escrito". Ese supuesto pacto sería el motivo de la 'recogida de cable' del andaluz.

Darío también desvela cómo se encuentra Manuel ante esta situación y asegura que estaría bastante asustado por las consecuencias de hacer pública la ruptura: "Estaría bastante asustado, porque él le promete a Rocío Flores que no se va a contar porque es una cosa de Rocío". El periodista considera que la relación no podía continuar en esas circunstancias: "No se puede tener una relación así, pero les corresponde contarlo a ellos".

Sus movimientos en redes

John Ka desveló semanas atrás en 'En todas las salsas' que Manuel Bedmar, expareja de Rocío Flores, subía contenido para adultos. Darío pudo hablar directamente con él para confirmar esta información y que le pidió que la desmintiera. El colaborador explica que accedió a su perfil de Instagram, donde hay un apartado VIP de pago, y comprobó que el contenido no era explícito: "En su página de Instagram tiene un acceso VIP, que además pagamos cuatro euros para verlo y comprobar que no es contenido explícito como dijo mi compañero".