Fiesta 13 octubre 2026

La colaboradora desmiente las versiones sobre la visita de Julia Janeiro a su casa, responde tajante a Beatriz Trapote y zanja las polémicas con una advertencia

Belén Esteban vuelve a estar en el centro de la polémica y así lo ha mostrado 'Fiesta'. Las últimas declaraciones de Beatriz Trapote, Julia Janeiro y Amador Mohedano han vuelto a poner sobre la mesa algunos asuntos que parecían ser cosa del pasado. Aunque, en un primer momento, ha intentado mantenerse al margen, la de Paracuellos no ha podido evitar reaccionar ante algunas preguntas de la prensa y ha terminado lanzando una advertencia. "No quiero hablar, no quiero hablar porque es rizar el rizo otra vez", ha comenzado diciendo Belén Esteban sin querer profundizar en las declaraciones de Beatriz Trapote sobre la buena relación que asegura haber mantenido con su hija y la posibilidad de que esta se lo hubiera ocultado a su madre por miedo a su reacción. Sin embargo, su actitud ha cambiado cuando los reporteros le han trasladado algunas de las afirmaciones relacionadas con Julia Janeiro y la visita que esta hizo a su casa.

Belén Esteban desmiente la versión sobre la visita de Juls a su casa Uno de los momentos más tensos se ha producido cuando una reportera le ha explicado que Julia Janeiro habría asegurado que acudió a casa de Belén Esteban porque su hija se lo había pedido expresamente. Una versión que la colaboradora ha desmentido sin titubear: "Eso es mentira". Pero no ha sido lo único que ha querido desmentir. Los periodistas también le han preguntado por las especulaciones sobre un supuesto interés por su parte en recibir a Juls en su casa para sacar información sobre su entorno familiar. "Eso es mentira. Pero si ella vino aquí, me saludó, estuvo supercariñosa", ha respondido Belén, que ha querido explicar cómo se produjo aquel encuentro. Según la Esteban, Julia y su hija venían de cenar con Jesulín de Ubrique y fue el novio de la joven quien las llevó hasta su domicilio. Una situación a la que Belén ha restado cualquier intención oculta, mostrándose especialmente molesta por las interpretaciones que se han hecho: "Vamos a ver, ¿tú te crees que yo voy a meter a una niña en mi casa?".

Ha sido entonces cuando, visiblemente molesta, ha lanzado su advertencia más contundente: "Que tengan mucho cuidado con lo que dicen. Porque yo me entero de todo. De todo". Unas palabras con las que ha dejado claro su malestar ante las diferentes versiones que están circulando sobre aquel encuentro y otros momentos. Tajante sobre el supuesto desplante a Juls Los reporteros también le han trasladado otra de las cuestiones que habría planteado Julia Janeiro: un supuesto desplante que sufrió cuando, según esa versión, la dejaron tirada después de que se hubiera hablado de llevarla a un concierto. Belén Esteban tampoco ha querido dejar pasar esta afirmación y ha respondido aclarado que ella nada tuvo que ver con lo sucedido: "Yo, desde luego, nunca he tenido esa responsabilidad de llevarla a un concierto. Yo he llevado a mi hija".