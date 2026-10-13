Fiesta 13 octubre 2026

El marido de Carmen Borrego ha explicado a 'Fiesta' cómo vivió el susto y ha agradecido la ayuda recibida mientras Kike Calleja desvelaba la reacción de la colaboradora

Lo que debía ser una jornada de celebración terminó convirtiéndose para Carmen Borrego y su marido, José Carlos, en un momento de auténtica preocupación. Ambos asistieron el pasado fin de semana a la boda de Sandra Barneda y Pascalle Paerel, y allí, el marido de la colaboradora sufrió un problema de salud por el que tuvo que ser atendido. Un incidente que provocó un gran susto entre los presentes y, especialmente, en la hija menor de María Teresa Campos. Ahora, después de lo ocurrido, 'Fiesta' ha podido hablar en exclusiva con José Carlos, que ha reaparecido ante las cámaras del programa para explicar cómo se encuentra y recordar lo sucedido durante la celebración.

José Carlos explica qué le ocurrió en la boda de Sandra Barneda La reportera del programa ha conseguido hablar con José Carlos cuando regresaba de dar un paseo, alrededor de la hora de comer. Una aparición que ha servido para tranquilizar a quienes se habían preocupado por su estado de salud. Según ha explicado la periodista, José Carlos presentaba muy buen aspecto, estaba sonriente y se ha mostrado especialmente amable al atender al equipo. "Todo bien, todo bien", ha asegurado el marido de Carmen Borrego nada más ser preguntado por su estado y, visiblemente tranquilo, José Carlos ha querido restar importancia al incidente que protagonizó durante la boda: "Un sustillo y ya está, todo bien, gracias a Dios", ha señalado antes de explicar qué cree que pudo sucederle: "Supongo que un golpe de calor y ya está. Te asustas, lógicamente, pero bueno, ya está todo bien, no hay ningún problema".

Además, ha aprovechado su intervención para agradecer la rápida actuación de las personas que se encontraban en la celebración y que no dudaron en ayudarle cuando comenzó a sentirse mal: "Se portaron todos maravillosamente bien. La verdad que la gente encantadora, todos, de verdad. Les estaré siempre agradecido". Carmen Borrego llegó a pensar lo peor: "Fue un susto tremendo" Pero, ¿cómo vivió Carmen Borrego aquellos angustiosos momentos? Kike Calleja, que ha podido hablar personalmente con la colaboradora, ha desvelado cómo vivió el susto la colaboradora al ver a su marido en aquella situación. Según ha explicado, Carmen le llamó antes de que se conociera la noticia para contarle personalmente lo sucedido. "Quiero que te enteres por mí de lo que ha ocurrido", y es que la colaboradora llegó a temerse el peor de los escenarios. "Yo es que desde luego me pensaba lo peor", le confesó a Kike Calleja, según ha relatado él.