Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias consolidan su relación: "La madre de él la conoce y se la ha presentado como su pareja"

'La tarde se mueve' ha enseñado la portada de mañana de la revista 'Diez Minutos' en la que aparecen besándose durante una escapada romántica los actores Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón, que ya llevan más de medio año juntos , aunque se han mostrado muy discretos acerca de su relación y han rechazado hablar de ella en público ni han compartido fotos juntos en sus redes sociales.

Pese a su discreción, la pareja seguiría dando pasos sólidos en su noviazgo, de acuerdo con la información que manejan Luis Pliego y Leticia Requejo. El director de la revista 'Lecturas' ha explicado que son "una pareja", aunque mucha gente lo pusiera en duda cuando lo publicó en portada hace unos meses debido a la diferencia de edad de 22 años entre ellos.

Leticia Requejo ha explicado que la relación está tan consolidada que él se la ha presentado a su madre: "Sabemos que la madre de Maxi conoce a Aitana y se la ha presentado obviamente como su pareja, como la persona con la que comparte ahora mismo más tiempo". Belén Rodríguez ha añadido que en la foto de la portada "se nota que hay confianza".

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