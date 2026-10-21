La pulla de José María Almoguera a Paola Olmedo por el motivo que le dio para romper con él

José María Almoguera ha visitado 'La tarde se mueve' para dar respuesta a todo lo que contó Paola Olmedo , su exmujer y madre de su madre, durante su entrevista de la tarde de ayer. Se ha mostrado molesto por las críticas que hizo hacia su madre, Carmen Borrego , pero ha explicado que no quiere entrar a devolverle las críticas porque tienen un hijo en común.

Belén Rodríguez le ha confesado que no entiende todavía los motivos por los que se produjo su ruptura con Paola y José María se ha mostrado sorprendido en un primer momento por todo lo que se ha hablado de su relación y de su divorcio en televisión, pero después ha explicado que es cierto que él no ha querido ahondar mucho en el tema por respeto a la persona con la que compartió su vida y con la que formó una familia.

El sobrino de Terelu Campos ha revelado que asumió "algunas mentiras para proteger" a la exconcursante de 'Supervivientes' y ha sido entonces cuando Ion Aramendi le ha confesado que parece, a juzgar por sus palabras, que Paola "no ha sido del todo justa" con ella. "Hombre, ya desde el primer momento en el que me deja porque soy una persona pública y está ahora aquí", ha replicado Almoguera, desvelando así la razón que le dio la madre de su hijo para romper su matrimonio y lanzándole una pullita por su incoherencia al estar ahora ella en televisión y ser un personaje público.

"Que todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión, yo soy el primero que lo hizo porque estuve atrás 18 años y ahora de repente estoy aquí delante, pero con la verdad", ha añadido el primo de Alejandra Rubio.

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