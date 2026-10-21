La pulla de José María Almoguera a Paola Olmedo por el motivo que le dio para romper con él

José María Almoguera ha visitado 'La tarde se mueve' para dar respuesta a todo lo que contó Paola Olmedo, su exmujer y madre de su madre, durante su entrevista de la tarde de ayer. Se ha mostrado molesto por las críticas que hizo hacia su madre, Carmen Borrego, pero ha explicado que no quiere entrar a devolverle las críticas porque tienen un hijo en común.
Belén Rodríguez le ha confesado que no entiende todavía los motivos por los que se produjo su ruptura con Paola y José María se ha mostrado sorprendido en un primer momento por todo lo que se ha hablado de su relación y de su divorcio en televisión, pero después ha explicado que es cierto que él no ha querido ahondar mucho en el tema por respeto a la persona con la que compartió su vida y con la que formó una familia.
El sobrino de Terelu Campos ha revelado que asumió "algunas mentiras para proteger" a la exconcursante de 'Supervivientes' y ha sido entonces cuando Ion Aramendi le ha confesado que parece, a juzgar por sus palabras, que Paola "no ha sido del todo justa" con ella. "Hombre, ya desde el primer momento en el que me deja porque soy una persona pública y está ahora aquí", ha replicado Almoguera, desvelando así la razón que le dio la madre de su hijo para romper su matrimonio y lanzándole una pullita por su incoherencia al estar ahora ella en televisión y ser un personaje público.
"Que todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión, yo soy el primero que lo hizo porque estuve atrás 18 años y ahora de repente estoy aquí delante, pero con la verdad", ha añadido el primo de Alejandra Rubio.