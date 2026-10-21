Desde que se supo que Roca Rey y Tana Rivera habían roto, se especula con la posibilidad de que el torero esté conociendo a otras personas, como María Rosa Quintero, una creadora de contenido enfocada en la tauromaquia con la que tuvo un bonito gesto en la plaza cuando coincidieron este verano en una corrida de toros y con la que sus seguidores siempre dicen que tiene mucha complicidad en los vídeos en los que ella le entrevista para redes sociales.
Darío del Alcázar, periodista de 'La tarde se mueve', ha hablado con María Rosa, que ha desmentido con rotundidad estar conociendo a Roca Rey: "Nos llevamos bien de coincidir en las plazas de toros, pero es que no tengo ni su número de teléfono". Además, ha subrayado que su admiración es principalmente profesional: "A parte de que sea guapo, yo creo que mi admiración hacia su persona es más hacia el torero que es".
Ha aclarado que es cierto que le brindó un toro y que le hizo tanta ilusión que fue el día más feliz de su vida, pero que entre ellos solo existe admiración mutua. "Y con Tana igual", ha añadido María Rosa para subrayar que su admiración también se extiende a Tana Rivera. Ha comentado que le dio "mucha pena" su ruptura y ha pronosticado que volverán: "Yo creo que es cuestión de tiempo".