La noche de este lunes, cinco encapuchados han asaltado la casa de Sergio Rico mientras él y su mujer, Alba Silva, se encontraban dentro de la vivienda. Kike Calleja ha podido hablar con Alba y ha asegurado que están "absolutamente devastados".

'Vamos a ver' ha contado todos los detalles de este asalto. Su entorno más cercano ha confirmado que "toda la familia se encontraba en casa" y las alarmas estaban desconectadas porque estaban cenando con total normalidad.