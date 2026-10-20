La noche de este lunes, cinco encapuchados han asaltado la casa de Sergio Rico mientras él y su mujer, Alba Silva, se encontraban dentro de la vivienda. Kike Calleja ha podido hablar con Alba y ha asegurado que están "absolutamente devastados".
'Vamos a ver' ha contado todos los detalles de este asalto. Su entorno más cercano ha confirmado que "toda la familia se encontraba en casa" y las alarmas estaban desconectadas porque estaban cenando con total normalidad.
Cinco profesionales con "la cara cubierta, guantes y armas", habrían entrado por la puerta principal. Nada más escuchar lo que estaba ocurriendo, se escondieron en el interior de una de las habitaciones, ya que también estaban presentes sus dos hijos. No obstante, habrían conseguido derribar la puerta.
Kike Calleja ha sumado más datos: "Pasaron momentos de muchísima angustia. Se llevaron absolutamente todo lo que había de valor: relojes, joyas, dinero... Se les hizo eterno. Esta mañana Alba estaba devastada, muy angustiada y llorando. Han puesto la denuncia pertinente. Cuentan que puede ser organizado".