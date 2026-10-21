Dentro del botín encontramos muchos relojes . Todos ellos sumarían en el mercado de segunda mano más de medio millón de euros. Se trata de piezas muy especiales que no se venden a cualquier persona, entre ellas, una que consiguió con la ayuda de Mbappé.

‘Vamos a ver’ ha arrancado con nuevas informaciones acerca del asalto a la casa del futbolista Sergio Rico. Kike Calleja ha traído en exclusiva todos los detalles del millonario botín. Tras lo ocurrido, Sergio y su familia han tomado una importante decisión y ya no viven en esa residencia.

Entre ellos se encuentra también uno que usaba en muy pocas ocasiones por ser muy llamativo. En definitiva, relojes que puedan tardar en conseguirse hasta cuatro años y con acceso restringido.

Aparte de los relojes, también se llevaron joyas: "Dentro de todo este asalto que fue brutal, Alba Silva, cuando le quitan una joya muy especial para ella, se pone a llorar y los ladrones se la devuelven", ha contado Kike Calleja.

Inminente llegada de la policía

Rocío Romero, reportera del programa, nos ha contado la última hora desde Sevilla. Pendiente de todos los movimientos, nos ha contado una información de última hora: los agentes de Policía Judicial volverán a la casa de Sergio Rico tras la primera visita de este martes.

Volverán para recoger más pruebas y lo harán con la presencia de Sergio Rico, propietario de la vivienda y víctima de este robo violento.

El modus operandi de los ladrones

Al parecer, se trata de un robo planificado. El objetivo de los ladrones era, precisamente, que Sergio Rico y su familia se encontraran en el interior para que les facilitaran la clave de apertura de la caja fuerte. Entraron por la puerta principal de la vivienda, aunque no accedieron a la urbanización por la garita. Lo hicieron a través de un olivar.