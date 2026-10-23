Gloria Camila reacciona al duro ataque de Rosa Benito a Rocío Carrasco: "No dice ninguna mentira"

Rosa Benito ha desenterrado el hacha de guerra y ha pronunciado unas incendiarias declaraciones contra su sobrina, Rocío Carrasco. Ha sucedido esta semana en la gala de 'Supervivientes All Star'. La Benito cargó duramente contra la hija de Rocío Jurado y dio lugar a que Jorge Javier Vázquez se pronunciara desde el plató y mantuviera una conversación con Rosario Mohedano. ¿Qué opina Gloria Camila Ortega de todo esto?
Rosa Benito acusa a Rocío Carrasco de "no tener sentimiento de madre" porque, según su testimonio, Rocío se iba un mes de vacaciones y siempre tenía el teléfono apagado o fuera de cobertura, impidiendo así el contacto con sus hijos durante su ausencia. Gloria Camila interviene en 'La tarde se mueve' para hablar de estas duras palabras que ha pronunciado su tía sobre su hermana.
"Intento estar un poco apartada de todo esto, creo que que era algo que mi madre levaba a rajatabla, que las historias familiares se quedaran en casa y no salieron a relucir tan libremente. Sé que en 'Supervivientes' hay que hablar, no es ninguna mentira, pero no voy a entrar en ello Rocío (Flores) ha sufrido muchísimo y es un tema muy doloroso para ella. Estoy para apoyarla y darle cariño, pero este tema se habla en un territorio que no es", confiesa Gloria.
"Rosa lo ha vivido.... yo también lo he vivido, pero no voy a aportar más a la historia. Cada uno tiene unas historias y he dado mi opinión. La intimidad de mi madre la he defendido y apoyado siempre. Las cosas hay que hacerlas en privado y si mi madre, por desgracia, no está, me mantengo en defender su intimidad", añade, Gloria Camila. Además, Gloria Camila también se ha pronunciado sobre las palabras de su prima, Rosario Mohedano.
"Ha estado súper acertada con sus palabras, no se puede ser más educada, además por todo lo que ha pasado. Ha sufrido mucho machaque, pero ahora estamos todos en una línea diferente. Ha sido muy injustamente tratada y también muy infravalorada. Creo que, obviamente, también se habrán dicho muchas barbaridades de mi hermana que hacen daño", son parte de sus declaraciones.