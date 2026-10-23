Las duras palabras de Rosa Benito hacia Rocío Carrasco y la sincera conversación de Jorge Javier Vázquez con Rosario Mohedano

Durante una tormenta, Rosa Benito ha hablado largo y tendido con sus compañeros acerca de Rocío Carrasco, a la que ha criticado, y Rocío Flores, a la que ha mostrado su apoyo. La conversación la ha iniciado con Ivana Icardi, que compartió edición en 'Supervivientes' con la nieta de Rocío Jurado y le ha dicho a Rosa que la aprecia y que le da "mucha pena" su situación familiar. "Esa niña porque ha tenido a su padre y a su familia, si no esa niña era para haberse quitado de en medio", ha sido el primer comentario de la peluquera acerca de su sobrina nieta.
Tras mostrar empatía con Rocío Flores, ha pasado a arremeter contra Carrasco: "Me puso a mí verde y a su prima, que era como una hermana para ella... A todo el mundo, ¡qué tía más mala!". Ivana ha proseguido con sus muestras de afecto hacia su compañera de edición, ante lo que Rosa ha comentado que a la nieta de 'la más grande' "no le han dejado vivir su juventud en paz": "Le han hecho mucho daño y se lo ha hecho su madre".
A partir de ahí han proseguido sus críticas a Rocío Carrasco, asegurando que le dio pena cuando Rocío Jurado leyó las declaraciones que dio su hija después de su accidente de tráfico: "Un montón de páginas y no la nombró. Todo era el otro [Fidel Albiac]. Por el otro había andado, por el otro se había levantado. No dijo: 'Pues mi madre ha estado conmigo todos los días, mi madre qué bien se ha portado'. ¡No la nombró!".
Rosa Benito ha añadido que la cantante lloró mucho por culpa de su hija: "Se iba de vacaciones y el mes que estaba de vacaciones tenía los niños mi cuñada Gloria en Chipiona. La madre la llamada y nada, apagado o fuera de cobertura. Apagado un mes. Ni llamaba ni preguntaba, pues así tantas cosas. Decía mi cuñada: '¿Mi hija no tiene sentimiento de madre?, ¿no le nace llamar a sus hijos?'".
Minutos antes de ver el vídeo al completo con las declaraciones de su madre, Rosario Mohedano había expresado su incomodidad por tener que pronunciarse sobre el conflicto que salpica a su familia y es que ha revelado que lleva mucho tiempo rechazando dar entrevistas sobre el tema porque quiere vivir de la música y no entrar en polémicas.
Tras escuchar a su madre, se ha decidido a hablar, comenzando por dedicarle unas palabas a Rocío Flores. Ha asegurado que la quiere mucho y que le parece "muy injusto" que haya sido tan juzgada "sin saber realmente los pasos que le han llevado a ciertas situaciones". En ese momento ha querido añadir que tampoco le parecía bien cuando "maltrataban públicamente" a su prima Rocío Carrasco, con la que ahora no tiene relación pero a la que estuvo muy unida en el pasado.
Rosario ha asegurado que ha empatizado y querido mucho a su prima, pero que le expresó que no le gustó su forma de actuar "en una situación" y que Rocío decidió apartarla de su vida: "Eso pasó en el 2022". Además, ha reiterado que no le ha gustado nada que su madre haya hablado de ella y que le "tirará de las orejas" cuando vuelva a España: "Se lo tengo que recriminar".
Jorge Javier Vázquez le ha dicho que él estaba "absolutamente convencido" de que a ella no le habían gustado estas declaraciones de Rosa Benito porque sabe que no quiere hablar de su familia. Pero no se ha quedado ahí y es que ha decidido contarle al público que en maquillaje le había confesado a Rosario que tan solo una noche antes de la gala estuvo cenando con Rocío Carrasco, de la que sigue siendo muy amigo, y que Rosario le preguntó si su prima estaba bien.
Todavía ha ido Jorge un paso más allá y le ha confesado a Rosario que está de acuerdo con ella en que Rosa Benito tiene "bagaje suficiente" para no hablar de Rocío Carrasco y que "como espectador" no le gusta que hable de cosas que supuestamente sentía Rocío Jurado porque ya ella no puede confirmarlas ni desmentirlas. "Y no me gusta saber que mi amiga [Rocío Carrasco] está sufriendo con este tema", ha añadido el presentador.