Las duras palabras de Rosa Benito hacia Rocío Carrasco y la sincera conversación de Jorge Javier Vázquez con Rosario Mohedano

Supervivientes All Stars 23 octubre 2026

Jorge Javier Vázquez y Rosario Mohedano han hablado en plató acerca del conflicto de la familia mediática de Rocío Jurado con Rocío Carrasco tras las críticas de Rosa Benito a su sobrina y su apoyo a Rocío Flores

Durante una tormenta, Rosa Benito ha hablado largo y tendido con sus compañeros acerca de Rocío Carrasco, a la que ha criticado, y Rocío Flores, a la que ha mostrado su apoyo. La conversación la ha iniciado con Ivana Icardi, que compartió edición en 'Supervivientes' con la nieta de Rocío Jurado y le ha dicho a Rosa que la aprecia y que le da "mucha pena" su situación familiar. "Esa niña porque ha tenido a su padre y a su familia, si no esa niña era para haberse quitado de en medio", ha sido el primer comentario de la peluquera acerca de su sobrina nieta.

Tras mostrar empatía con Rocío Flores, ha pasado a arremeter contra Carrasco: "Me puso a mí verde y a su prima, que era como una hermana para ella... A todo el mundo, ¡qué tía más mala!". Ivana ha proseguido con sus muestras de afecto hacia su compañera de edición, ante lo que Rosa ha comentado que a la nieta de 'la más grande' "no le han dejado vivir su juventud en paz": "Le han hecho mucho daño y se lo ha hecho su madre". A partir de ahí han proseguido sus críticas a Rocío Carrasco, asegurando que le dio pena cuando Rocío Jurado leyó las declaraciones que dio su hija después de su accidente de tráfico: "Un montón de páginas y no la nombró. Todo era el otro [Fidel Albiac]. Por el otro había andado, por el otro se había levantado. No dijo: 'Pues mi madre ha estado conmigo todos los días, mi madre qué bien se ha portado'. ¡No la nombró!". Rosa Benito ha añadido que la cantante lloró mucho por culpa de su hija: "Se iba de vacaciones y el mes que estaba de vacaciones tenía los niños mi cuñada Gloria en Chipiona. La madre la llamada y nada, apagado o fuera de cobertura. Apagado un mes. Ni llamaba ni preguntaba, pues así tantas cosas. Decía mi cuñada: '¿Mi hija no tiene sentimiento de madre?, ¿no le nace llamar a sus hijos?'". La conversación de Jorge Javier y Rosario Minutos antes de ver el vídeo al completo con las declaraciones de su madre, Rosario Mohedano había expresado su incomodidad por tener que pronunciarse sobre el conflicto que salpica a su familia y es que ha revelado que lleva mucho tiempo rechazando dar entrevistas sobre el tema porque quiere vivir de la música y no entrar en polémicas.