Supervivientes All Stars 17 noviembre 2026

Ambos han visto en plató las imágenes de lo que Belén Esteban dijo sobre ellos en su entrevista y se han pronunciado

En el debate final de esta edición de 'Supervivientes All Stars', Víctor Janeiro y Rosa Benito han reaccionado a las palabras que Belén Esteban les dedicó en su última entrevista en '¡De Viernes!'.

Víctor Janeiro habla tras la vuelta de Belén Esteban a Mediaset Víctor Janeiro llegaba directo desde Honduras al plató, el que descubría que Belén Esteban ha vuelto a Mediaset, donde ha asegurado que "le han sorprendido las palabras" que ha dicho el superviviente de ella en Honduras, sin entender por qué llegan en este momento, y además que se ha producido un desencuentro con su mujer, Beatriz Trapote.

El tercer finalista de 'Supervivientes All Stars' negaba que haya estado diez años sin hablarse con María José Campanario: "Belén miente, ¿cómo vamos a estar tanto tiempo sin hablarnos? Soy una persona que voy a defender siempre a mi familia, respeto a mi hermano muchísimo. Yo me trato con mis hermanos y sus mujeres de siempre. Créete lo que te estoy diciendo, no estoy mintiendo". Como también se pronunciaba sobre si piensa o no que Belén haya utilizado a Carmen Bazán teniendo buena relación para con ella para sacarle información: "Sería de mal gusto, no sé si ocurría. Yo siempre digo que me duele el sufrimiento que pasó mi madre, pero eso se queda ahí".

Siendo rotundo con un "jamás" cuando Sandra Barneda le preguntaba si alguna vez han dudado de la paternidad de Andrea: "Es la verdad, eso es contundente". Aunque si cree que Belén Esteban "es la persona que más daño le ha hecho a su familia". Rosa Benito habla de la ruptura de su relación con Belén Esteban Después de que Belén Esteban dijese que "le da pena" Rosa Benito, esta ha respondido en plató: "Me daba pena hace años, pero yo ahora tengo mucha alegría de ser como soy, soy una mujer que sabe lo que quiero y consiguiendo muchas cosas en la vida. Pena me tenía que haber tenido cuando yo estaba mal que lo estuve muchos años. Y negaba que Rosario Mohedano sea responsable de que no se hable con la que fuera su compañera: "Me puede dar un consejo, pero jamás. De hecho, cuando mi hija no se hablaba con ella, yo seguía hablándome con Belén".

"Yo he querido a Belén con locura, hemos estado muy pendientes la una de la otra, hemos hablado hasta las 6 de la mañana. Cuando estaba en Houston era una de las personas con las que hablaba, al final pasan cosas, te vas de un programa donde estás y hemos vivido muchas cosas. Ella se fue con otra gente, me llegaban cosas, me ponía verde y a mí me dolía", explicaba cuando se le preguntaba por la ruptura de su amistad, Asegurando que llegó un momento que empezó a hablar de "hablar y reírse" de su hija: "A mí me dolía que ella, con otros compañeros, se metieran con mi hija". Mientras contaba también que rompió su relación con Belén sin hablarlo: "Fuimos dos personas que cogimos distinto camino".