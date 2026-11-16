Supervivientes All Stars 16 noviembre 2026

El ganador de 'SV All Stars 3' se sincera sobre su relación con Isabel Pantoja, responde a las críticas de sus excompañeros y protagoniza un tenso cara a cara con Rosa Benito

Asraf Beno, flamante ganador de 'SV All Stars 3', ha estado en el debate final del reality de Telecinco y su paso por el plató ha sido una auténtica montaña rusa de emociones. La pareja de Isa Pi ha tenido que afrontar las críticas de algunos excompañeros suyos y, además, se ha abierto como nunca sobre Isabel Pantoja y algunos otros temas que también han estado presentes durante su paso por 'Supervivientes All Stars 3'. Como bien ha explicado Asraf, son muchas las veces que ha tenido que comentar ciertas cosas de su vida personal durante su paso por 'SV All Stars' por algunas injusticias que él ha visto en el pasado con ciertos temas.

Ante la pregunta de si alguna vez ha llamado a Isabel Pantoja, Asraf ha apuntado que no: "Dejé de tener relación hace muchísimo tiempo. Antes intenté conciliar en muchos aspectos y he intentado llamarla, pero me colgaba o no hablaba". "Ella seguía siendo muy altiva", ha dicho un Asraf que cree que Isabel Pantoja le rechaza desde un principio porque "no tiene dinero". Además, cree que no le acepta "por su origen": "He escuchado comentarios y cosas, no de ellos directamente. No solo conmigo, sí de más personas. Pero no voy a entrar en esas cosas", asegura Asraf, aunque niega que haya tenido un enfrentamiento por esto con ella. Tras estas palabras, Alma Bollo se ha ido del plató por un "ataque de ansiedad" y la tensión en plató ha crecido por momentos, después de que la hija de Raquel Bollo no se haya querido posicionar ante lo que acababa de decir Asraf.

Asraf Beno habla de su complicada relación con Isabel Pantoja y estalla ante las críticas: "¿Por qué tratáis de invalidarme?"

Las reacciones en el plató no han tardado en sucederse y Asraf Beno se ha mostrado contundente: "Aquí todos nos estamos haciendo los locos. ¿Nunca se ha hablado en televisión de eso? Han pasado una serie de cosas...". "Si os digo esto es porque lo siento de verdad. ¿Por qué tratáis de invalidar a una persona así?", ha señalado Asraf, muy cabreado ante alguna opinión que se ha dicho en plató. Más adelante, Alma ha regresado al plató y ha confesado que lo que le ha ocurrido no ha sido directamente por las palabras de Asraf: "Yo tengo mi opinión, es mía y me la quedo para siempre. De los temas familiares y de mi familia no hablo en un plató de televisión". El cara a cara entre Asraf y Rosa Benito Posteriormente, Asraf y Rosa Benito se han visto envueltos en un tenso choque después de ver unas imágenes de la gran discusión que protagonizaron en Honduras, con Rosa sacándole temas familiares al ganador de 'SV All Stars'.