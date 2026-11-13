Supervivientes All Stars 13 noviembre 2026

El concursante se impone a Yola Berrocal en la gran final del reality de Telecinco y consigue el premio de 50.000 euros: "¡Nunca pensé que iba a ganar este concurso y gracias a vosotros he ganado!"

Asraf Beno se ha convertido este jueves en el ganador de 'Supervivientes All Stars 3'. La pareja de Isa Pantoja se alza con la victoria con un 55,7% de los votos frente a un 44,3% de Yola Berrocal, tras salvarse más de cinco veces y consagrarse, así, como el mejor superviviente desde que el reality de supervivencia comenzara a rodar en Telecinco el pasado jueves 10 de septiembre. Todo esto en una gala llena de emotivos reencuentros y muchas conversaciones pendientes. Al término del programa —y después de un momento en el que María Lamela se ha roto por completo—, Jorge Javier Vázquez ha conectado con Honduras para pronunciar la mítica frase: "Los espectadores de 'Supervivientes All Stars', con sus votos en la app de Mediaset Infinity, han decidido que el ganador o ganadora sea... ¡Asraf!".

Tras unos segundos de auténtico infarto, Asraf Beno no ha podido evitar estallar por completo y apretar los puños, tirándose al suelo y dando gritos de alegría. Un Asraf que se ha tirado al suelo e Isa Pantoja rápidamente ha ido directa a él y se ha puesto encima, dejándonos una imagen para el recuerdo que pasará a los libros de historia de 'Supervivientes'. "¡Enhorabuena, Asraf, ganador de 'SV All Stars 3'!", ha exclamado María Lamela. Yola Berrocal también ha ido a abrazarle, pero la euforia y alegría de Asraf ha sido tan grande que apenas se lo creía. María Lamela le ha entregado el cheque de 50.000 euros y Asraf, totalmente fuera de sí, ha pronunciado unas palabras. "Muchísimas gracias, chicos, os quiero. Gracias por salvarme. Sin vosotros, esto no sería posible. ¡Os amo, me habéis hecho más fuerte, me habéis hecho llegar hasta aquí! ¡Nunca pensé que iba a ganar este concurso y gracias a vosotros he ganado! Os amo, ¡gracias!". Jorge Javier Vázquez le ha dado la enhorabuena por ganar, cerrando ahora sí que sí un reality "épico", histórico y con Asraf Beno como flamante ganador de 'Supervivientes All Stars 3'.

Asraf Beno se proclama ganador de 'Supervivientes All Stars 3' frente a Yola Berrocal: su reacción al escuchar su nombre