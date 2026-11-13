La sincera conversación entre Jorge Javier y Rosa Benito por Rocío Carrasco: "Tú te mantienes en tu posición y yo en la mía"

Supervivientes All Stars 13 noviembre 2026

El presentador ha querido decirle algo a la superviviente en su entrada al plató sobre la postura de cada uno con el tema de Rocío Carrasco y ambos se han mostrado de acuerdo

Rosa Benito ha tenido una intensa noche durante la final de 'Supervivientes All Stars', nada más llegar al plató desde Honduras se ha enfrentado a las imágenes de las confesiones más íntimas que ha hecho en Honduras, entre las que destacaban Rocío Jurado, Amador Mohedano o las deudas, pero también a la vuelta de Belén Esteban a Mediaset. Además, ha tenido una sincera conversación con Jorge Javier Vázquez sobre Rocío Carrasco.

Las palabras entre Jorge Javier y Rosa Benito por Rocío Carrasco Jorge Javier, en medio de la entrevista de Rosa Benito en plató decía algo: "No podemos obviar algo que está sobre la mesa, a nosotros en estos años nos ha separado la posición respecto a tu sobrina, Rocío Carrasco y creo que cada uno está en un punto y, por mucho que hablemos, y pongamos sobre la mesa no vamos a llegar a ningún punto de acuerdo".

Y el presentador explicaba el motivo de sus palabras: "Tú te mantienes en tu posición y yo me mantengo en la mía. Lo que te quería decir es que hay un punto que nos ha separado, esto es indiscutible, pero también tengo que decir que no puedo obviar los años que he vivido a tu lado, de los mejores años de mi vida profesional y eso también cuenta. También tengo que decir que Rosa Benito es una concursante de un programa que yo presento y mi deber es ceñirme a este concurso y tratarla como a una concursante dejando de lado nuestras diferencias".

Rosa Benito se mostraba de acuerdo con las palabras de Jorge Javier, afirmando que han pasado mucho juntos en estos años trabajando juntos: "Nunca te he fallado". Y teniendo claro la postura de ambos: "Sobre todo somos profesionales, miramos por la cadena y luchamos por nosotros". La noche de Rosa Benito en el plató de 'Supervivientes All Stars' Antes de entrar al plató, el presentador se encontraba con ella en una de las salas de Mediaset para contarle lo sucedido durante su ausencia, entre ello, que su hija se había sentado en '¡De Viernes!'. Sorprendida, reaccionaba preguntándole si se estaba cachondeando, aunque lo entendía: "Creo que no estaba en sus planes, pero si no ha hecho: 'Olé por ella'. Si eso le hace feliz, a mí también me lo hace. No hay que tener miedo, hay que ser valiente".