La final de 'Supervivientes All Stars' nos ha dejado momentos de lo más emotivos a lo largo de la gala que Telecinco ha emitido este jueves de la mano de Jorge Javier Vázquez. Y es que antes de que Asraf Beno se coronase como el flamante ganador del reality de supervivencia, los finalistas han protagonizado unos emocionantes reencuentros con sus familiares y seres queridos que nos han sobrecogido a todos.
En primer lugar, Omar Sánchez, el primero en caer de los cuatro, siendo así el cuarto finalista, se ha podido ver en el espejo y, tras ello, su abuela, Mica, ha reaparecido para sorpresa de él. La alegría de Omar ha sido total, ya que se ha ido a abrazarla directamente, sin poder apenas despegarse de ella.
Su abuela no ha parado de besar a su nieto: "¿Qué haces aquí?", le ha preguntado Omar, sin llegar a creérselo. Mica ha confesado que le ve "muy delgado, pero muy bien": "Ya dejó de sufrir". Omar, por su parte, ha apuntado que gracias a ella y a su familia está él donde está: "Lo he sufrido por ella". Mica le ha hecho un repaso de cómo está todo fuera y ambos se han quedado poniéndose al día y muy felices de volver a encontrarse.
Posteriormente ha llegado el reencuentro de Víctor Janeiro y Beatriz Trapote: "Estamos súper orgullosos de ti y de lo bien que lo has hecho. Hueles a chimenea", le ha dicho la periodista, dejándonos un momento muy emocionante entre los dos y con un Víctor Janeiro lamentándose de que le viera así. "Estoy feísimo y feo", ha dicho Janeiro, algo que para Trapote tenía solución. "Hacemos un skincare rápidamente".
"Cada día me sorprende más este programa", ha dicho un Víctor Janeiro envuelto en lágrimas. Jorge Javier ha conectado con ellos para indicarle al torero lo buena defensora que ha sido Beatriz Trapote. "Estoy orgulloso de que me haya defendido como lo habrá hecho", ha dicho el finalista.
Por último, ha llegado el turno de Yola Berrocal, que al ver a Héctor, su hermano, ha dado gritos de alegría y le ha abrazado una y otra vez, muy emocionada y sin creérselo: "¡Estás aquí!", ha dicho Yola. "¡Mira, Jorge Javier, Héctor!", ha añadido.
Sin duda, si hay un reencuentro que nos ha sobrecogido a todos ha sido el de Asraf Beno e Isa Pantoja: "¡Qué guapa estás!". "No he parado de pensar en ti, te he mandado un montón de mensajes", ha exclamado un Asraf que no ha podido estar más alegre y cuya felicidad ha traspasado por completo la pantalla. Abrazos, besos, confesiones... el esperado reencuentro de ambos ha superado las expectativas por completo y las caras de los dos contándose de todo hablaban por sí solas.
"Quiero tener otro bebé, no sé si lo sabrás", ha dicho Asraf, algo que ha sido correspondido por Isa Pantoja, confesando que claro que quiere. Isa Pi le ha puesto al día: "Lo que más me gusta de ti es que siempre consigues lo que te propones".
Además, ambos han contado que 'Supervivientes' les ha cambiado, tanto a Asraf, por ir a Honduras, como a Isa Pi, por "hacer cosas por sí sola" y dar pequeños pasos lejos de su novio, algo que, como ha contado, para la gente normal puede ser fácil, pero para ella, hasta entonces, no lo era. "Estoy más enamorada que nunca", ha dicho Isa Pi, antes de que Jorge Javier terminase la conexión.