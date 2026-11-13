Supervivientes All Stars 13 noviembre 2026

Rosa Benito llega directa desde Honduras al plató y se pronuncia sobre todo lo ocurrido: de la entrevista de su hija Rosario, a la vuelta de Belén Esteban

Rosa Benito ha llegado directa de Honduras al plató de 'Supervivientes All Stars' durante la gran final, donde ha descubierto todo lo que ha pasado fuera en su ausencia, lo que han provocado las confesiones que ha hecho en la aventura sobre Rocío Jurado, Amador Mohedano y su deuda con Hacienda, además que Belén Esteban ha vuelto a Mediaset, de la que ha hablado sin tapujos de sobre lo que pasó entre ellas y el fin de su amistad. Antes de entrar al plató, Jorge Javier Vázquez se encontraba con ella en una de las salas de Mediaset, donde le contaba todo lo que ha pasado en su ausencia: "Tu hija se ha sentado en un '¡De Viernes!', en algunos momentos tu hija se ha mostrado en desacuerdo contigo". A la entrevista reaccionaba con sorpresa: "¿Te estás cachondeando, no?" Y entendía que se haya mostrado en desacuerdo: "Es normal que se haya mostrado en desacuerdo porque he pensado lo difícil que lo podía estar poniendo, pero ellos me conocen.

Y el presentador le contaba algo más: "Belén Esteban ha vuelto a Mediaset". Y Rosa respondía rotunda: "Ella vuelve y yo me voy, yo ya lo he dicho y es algo que está en mi mente". A lo que el presentador añadía: "Me están llegando rumores de que Belén Esteban podría participar en el próximo 'GH VIP'". "¿Quieres que participe yo también, te crees que no soy capaz? No deshago ni la maleta", respondía, entre risas. Rosa Benito habla de Belén Esteban y reacciona a su vuelta a Mediaset Y llegaba el momento de que Rosa Benito entrase el plató, donde hablaba de la ruptura de su relación con Belén: "Yo seguí siendo amiga muy fiel porque jamás en mi vida, ni en la intimidad, he dicho cosas de ella de lo que nosotros hemos vivido y ella ha sido una persona que, cuando ha estado en otros programas, me tiró a mí por tierra y a mi hija también y eso no lo perdono. Estoy en un momento que no perdono a la gente que me hace daño, quiero gente que me sume y no que me reste. No se lo voy a perdonar nunca".

Además, en el plató Rosa Benito podía ver las imágenes de cómo ha sido la vuelta de Belén Esteban a Mediaset y lo que habló en su entrevista en '¡De Viernes!' sobre ella, en concreto cuando afirmó que fue la ya exsuperviviente la que llevó al baño a algunos de los colaboradores con los que trabajaban en aquel entonces para que vieran el problema que tenía con las adicciones, lo que ella ha negado rotundamente: "Lo que dice es incierto, lo juro yo por la gloria de mi madre, jamás he hablado del problema que ha tenido, al contrario, siempre he estado para apoyarla. Eso se lo dijeron ella y se lo creyó, y si se lo quiso creer me da lo mismo porque no la quiero en mi vida, para mí esta señora es nada y espero ser nada para ella también". Y, aunque aseguraba de que se alegra de su vuelta a Mediaset porque "se alegra de que la gente trabaje", dejaba claro que no le queda nada de cariño hacia ella.

En plató, Rosa no solo ha hablado de Belén Esteban. También ha hecho un repaso de su aventura por Honduras y de las conversaciones de su vida personal que ha tenido allí con sus compañeros. Donde ha destacado lo que ha hablado de su deuda con Hacienda, la que todavía no ha terminado de pagar: "Lo puse en diez años, todavía sigo pagando mis deudas porque están a mi nombre y porque Amador no pagó mis impuestos. Ya me quedan tres años que los voy a pagar, si Dios quiere, este año. Gracias a 'Supervivientes' voy a pagar mi deuda con Hacienda y ya no debo nada a nadie". Y también se sinceraba sobre si cree o no que Amador Mohedano le ha jodid* la vida.

Rosario Mohedano, a su madre: "A veces se te ha olvidado que estaba yo en plató" Pero era una noche intensa para Rosa Benito. También tenía una conversación con su hija Rosario Mohedano en directo, la que le mostraba todo lo que le ha echado de menos y lo orgullosa que está de ella: "Has sido una mujer muy valiente, los que te queremos de siempre estamos contigo". Mientras la recién llegada se emocionaba asegurado que lo ha sido porque ha habido momentos en los que "ha sido débil" y sus hijos, su familia, le han enseñado a serlo.