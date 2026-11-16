Camela vuelve con nueva música. El mítico dúo formado por Ángeles Muñoz y Dioni Martín presenta Titánicos, su vigésimo álbum de estudio, un lanzamiento muy especial con el que celebra más de tres décadas sobre los escenarios. El disco reúne nuevas canciones y temas que ya han conquistado a sus seguidores, manteniendo ese sonido tan característico que ha acompañado al grupo durante toda su trayectoria. El grupo también encuentra su hueco en la Playlist Oficial de Supervivientes All Stars, llevando sus canciones hasta la aventura que viven los concursantes en los Cayos Cochinos.

Titánicos, más de 30 años de música y grandes historias

Con este nuevo álbum, Camela demuestra que sigue teniendo mucho que ofrecer. Después de más de treinta años de carrera, Ángeles Muñoz y Dioni Martín continúan apostando por las canciones que hablan directamente de las emociones, el amor y el desamor. Una trayectoria que les ha convertido en uno de los grupos más reconocibles de la música española y que sigue sumando nuevas generaciones de seguidores.

El álbum conserva la esencia que siempre ha caracterizado al dúo, pero incorpora también nuevos sonidos y arreglos electrónicos, combinando ritmos pegadizos con las voces de Ángeles y Dioni, una de las señas de identidad del grupo.

El repertorio incluye nuevas canciones junto a temas que el público ya conoce, como Nunca te he olvidado, Tu mirada, Haciendo amigos y Contéstame. Entre las novedades destaca Cosas del amor, el nuevo single del álbum, una canción con un ritmo bailable que mantiene el toque romántico que tanto identifica a Camela.

Con Titánicos, el grupo madrileño vuelve a demostrar que su música sigue conectando con el público y que su fórmula continúa funcionando después de tantos años.

Si quieres descubrir todos los temas que forman parte de esta edición, ¡no te pierdas la Playlist Oficial de Supervivientes All Stars!

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