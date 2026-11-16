Si hay algún concursante al que le ha cambiado por completo su paso por 'Supervivientes All Stars 3', ese ha sido Omar Sánchez. Al menos, así lo ha confesado el cuarto finalista del reality de Telecinco, en una entrevista ante Sandra Barneda en la que el ex de Anabel Pantoja se ha abierto como pocas veces le hemos visto en televisión sobre la colaboradora y sobrina de Isabel Pantoja.
En primer lugar -y tras recordar el desgarrador puente de las emociones que protagonizó en su paso por Honduras-, Omar Sánchez ha contado por qué habla ahora de Anabel Pantoja, algo que al exconcursante no se le había visto (al menos de esta manera) anteriormente.
"Llevaba reprimido bastantes años. Era como tenía algo acumulado y que necesitaba soltar. Y que supieran cómo soy como persona y la realidad de todo. Nunca me he preocupado de estar yo bien", ha señalado Omar Sánchez.
Además, Omar Sánchez ha contado que siempre ha mirado por ella: "Ella a mí no me ha protegido nada y siempre me ha dejado al descubierto". Sobre si tiene rencor o no hacia Anabel Pantoja, Omar reconoce que está a día de hoy dolido por ciertas situaciones que ha vivido con ella.
Posteriormente, Omar Sánchez ha reaccionado a las palabras de Anabel Pantoja sobre él, asegurando que le parecen "feas" algunas cosas que ha soltado sobre la relación. Omar no se ha quedado callado y ha apuntado que la primera persona que ha dicho públicamente muchas cosas ha sido ella.
"Tenemos el mismo derecho", asegura tajante un Omar que cree que también puede hablar porque ha tenido una relación con ella.
Ha sido en este momento cuando Omar Sánchez ha contado por qué necesita ahora más que nunca hablar de todo esto: "Siempre he estado a la sombra de ella y no me merecía eso". "Me he guardado cosas íntimas que no voy a contar. En algo íntimo no voy a entrar, pero sí han pasado muchas cosas", añade Omar.
Por último, Omar Sánchez ha aseverado que Honduras le ha cambiado por completo: "Me he aprendido a valorarme, he crecido mucho y ahora vengo dispuesto a valorarme y a conocer mundo".