Supervivientes All Stars 16 noviembre 2026

El exmarido de la colaboradora se sincera como nunca tras su paso por 'Supervivientes All Stars 3' y reconoce que lleva años guardándose muchas cosas

Si hay algún concursante al que le ha cambiado por completo su paso por 'Supervivientes All Stars 3', ese ha sido Omar Sánchez. Al menos, así lo ha confesado el cuarto finalista del reality de Telecinco, en una entrevista ante Sandra Barneda en la que el ex de Anabel Pantoja se ha abierto como pocas veces le hemos visto en televisión sobre la colaboradora y sobrina de Isabel Pantoja. En primer lugar -y tras recordar el desgarrador puente de las emociones que protagonizó en su paso por Honduras-, Omar Sánchez ha contado por qué habla ahora de Anabel Pantoja, algo que al exconcursante no se le había visto (al menos de esta manera) anteriormente.

"Llevaba reprimido bastantes años. Era como tenía algo acumulado y que necesitaba soltar. Y que supieran cómo soy como persona y la realidad de todo. Nunca me he preocupado de estar yo bien", ha señalado Omar Sánchez. Además, Omar Sánchez ha contado que siempre ha mirado por ella: "Ella a mí no me ha protegido nada y siempre me ha dejado al descubierto". Sobre si tiene rencor o no hacia Anabel Pantoja, Omar reconoce que está a día de hoy dolido por ciertas situaciones que ha vivido con ella.

Omar Sánchez rompe su silencio sobre Anabel Pantoja y advierte de todo lo que se ha callado durante años: "Me he guardado cosas"