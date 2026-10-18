Omar Sánchez se ha enfrentado a un sincero 'puente de las emociones' en 'Supervivientes All Stars' en donde se ha abierto sobre varios temas de su vida que le han marcado por completo: cómo fue su infancia, los momentos más duros que ha atravesado su familia y también cómo fue su relación con Anabel Pantoja y todo lo que ocurrió en su famosa boda con la colaboradora, además de todo lo que ha sentido por ella y lo "locamente enamorado" que estaba. Todo esto en una gala de las más difíciles para Omar, que ha explotado y se ha marchado del 'Oráculo' después del último gesto que han tenido sus compañeros con él.

Pero, sin duda, si hay un tema que ha opacado y marcado el puente de las emociones ha sido su historia con Anabel Pantoja. Omar Sánchez ha recordado cómo la conoció y sus inicios con ella, además de cómo surgió todo el romance: "Me había enamorado completamente...".

Pero todo cambió: a raíz de casarse, su relación dio un giro de 360 grados, a pesar de que ella se fue a Canarias a vivir. Posteriormente, Omar Sánchez acudió a 'Supervivientes' y le pidió matrimonio, momento en el que sucedieron "muchas cosas": "No creo que fueran infidelidades, pero pasaron cosas que no me gustaron".

Fue ahí cuando Omar Sánchez dio marcha atrás en cuanto a casarse, pero fue la propia Anabel Pantoja quien sí quería y Omar cedió. Más adelante, la colaboradora fue a 'Supervivientes', donde las discrepancias en cuanto a dónde casarse y otros temas siguieron: "Ella tenía la voz cantante. A veces me hacía chiquitito, al final ella es la famosa... muchos amigos me dicen que me voy apagando porque surgen muchas discusiones".

Tras avanzar al peldaño de 'boda y ruptura', Omar Sánchez ha recordado cómo ocurrió todo, dando todo lujo de detalles. Como ya había dicho anteriormente: "Ella se encargó de todo. Cuando salí de 'SV' no tenía nada que hacer. Ella no era la misma persona". Pero esa boda se celebró, a pesar de lo difícil que fue por la pérdida de su abuela y las discusiones familiares.

El concursante ha desvelado qué ocurrió en aquella boda, en donde acabaron "solos": "Su familia, Kiko, Irene... nos dejaron solos. Las únicas personas que estuvieron fueron Asraf e Isa". "Fue muy doloroso", añade Omar Sánchez, que asegura que Anabel Pantoja no se casó con él "estando enamorada".

"Yo lo pasé muy mal por esa relación. Estaba locamente enamorado, no salía de casa y mi familia lo pasó realmente mal. Creo que se le pasó al respeto. Ya no se me saltan ni las lágrimas del dolor, llevo años arrastrando esto. Me duele el corazón, con lo que sufrí y he sufrido en otras relaciones, arrastrando todo esto", ha dicho Omar Sánchez.

En cuanto a la ruptura, Omar Sánchez ha dicho que pasó algo muy importante entre los dos que influyó mucho: "Ella no estaba enamorada y yo sí. Las discusiones siguieron... solo quería solucionarlo porque era el amor de mi vida. Ella no ha mirado por mí ni me ha pedido perdón".