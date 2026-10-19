Un giro que no se esperaban los concursantes se iba a dar durante el dilema de la noche en 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras', y es que después de que Damián Quintero ganase la prueba, pero la gran lasaña que ganaba pudiera repartirse solo entre algunos compañeros, los descartados iban a tener un gran poder: robar uno de los platos de los elegidos menos el del ganador y esto ha provocado un brutal estallido en 'El oráculo' por parte de Omar Sánchez al ser el damnificado.
Ivana Icardi, Asraf Beno, Yola Berrocal y Arkano eran los descartados por decisión del resto de sus compañeros para comer de esta recompensa, lo que hacía romperse en especial a Asraf y Yola asegurando que nunca tienen la oportunidad de comer, pero lo que no sabían era lo que María Lamela iba a comunicarles: "El dilema no ha terminado, esta noche los descartados vais a poder tener la oportunidad de comer, vais a tener que decidir en un minuto la porción que os coméis, a qué compañero dejáis sin comer, exceptuando a Damián".
Los cuatro comenzaban a hablar, Ivana y Arkano preferían Víctor, Asraf no quería escoger ninguna pero decía el nombre de Omar si tenían que elegir, al igual que Yola y los dos primeros terminaban eligiendo el plato del canario. Y era en este momento en el que tenían dos minutos para comerse toda la lasaña que estaba en el plato de Omar y mientras los otros tres comían, Asraf decidía no comer: "No puedo, luego si no me voy a sentir muy mal, yo no quiero así, quiero que me elijan, no quiero quitárselo a nadie".
Y mientras se desataba la tormenta en Honduras, llegaban el resto de los supervivientes a 'el oráculo de Poseidón', donde Omar iba a descubrir lo ocurrido con su plato y que no iba a poder comer sabiendo que habían sido sus cuatro compañeros los responsables de esto y esto provocaba un gran enfado en él: "Me ha sentado mal, ya lo sé para la próxima vez, me parecen muy falsos, sabéis que no elegí a Víctor para la barbacoa para que comierais vosotros".
"Yo quería dejar a Víctor sin comer, lo siento, pero teníamos que ponernos de acuerdo, no te hubiera elegido a ti, pero ¿qué hago? ¿nos quedamos todos sin comer? Estoy muy triste de que te quedaras sin comer", replicaba Ivana ante su enfado y Omar Sánchez, muy enfadado se marchaba de 'el oráculo' en directo: "Sabía que los dos me iban a traicionar, que ni me hablen, encima comen todos menos yo, me parece muy heavy".
Tras desahogarse fuera, Omar volvía junto a sus compañeros y expresaba cómo se sentía a Ivana y Arkano: "Me siento fatal, saben perfectamente que tenía gente por delante para elegir en la barbacoa y no lo hice". Y el rapero aseguraba que no querían elegirle a él, momento en el que Sandra Barneda apuntaba algo: "Podían elegir cualquier plato, no estaba entre Víctor y Omar, podían haber elegido comer menos por ejemplo". Y esto hacía estallar al canario: "Me lo explicas y más enfadado me pone".
Y esto hacía saltar a Ivana: "Había que tomar una decisión y la tomé, no le gusta, lo siento. Tenemos hambre y lo estamos pasando mal, no hay ninguna traición, llevábamos una semana sin comer, no me vas a dejar de traidora".
Además, la presentadora quería darle un dato más de lo ocurrido: "De los cuatro ha habido una persona que no ha comido, Asraf ha decidido no hacerlo". Y Omar reaccionaba: "Encima los de mi equipo me lo quita a mí y el que no es de mi equipo se queda sin comer, esto es flipante. Es una traición grande para mí porque por un día que me eligieron y que no coman, no pasa nada, que me eligieran para comer ellos me parece muy fuerte, me parece egoísmo".
Y tras otro encontronazo con Ivana, Arkano se pronunciaba: "Me sabe muy mal por Omar y me duele verle así de roto, pero al final teníamos que jugar y elegir un plato, dentro de los más contundentes, la única forma de desempatar era eso".