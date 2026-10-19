Un giro que no se esperaban los concursantes se iba a dar durante el dilema de la noche en 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' , y es que después de que Damián Quintero ganase la prueba, pero la gran lasaña que ganaba pudiera repartirse solo entre algunos compañeros , los descartados iban a tener un gran poder : robar uno de los platos de los elegidos menos el del ganador y esto ha provocado un brutal estallido en 'El oráculo' por parte de Omar Sánchez al ser el damnificado .

Ivana Icardi, Asraf Beno, Yola Berrocal y Arkano eran los descartados por decisión del resto de sus compañeros para comer de esta recompensa, lo que hacía romperse en especial a Asraf y Yola asegurando que nunca tienen la oportunidad de comer, pero lo que no sabían era lo que María Lamela iba a comunicarles: "El dilema no ha terminado, esta noche los descartados vais a poder tener la oportunidad de comer, vais a tener que decidir en un minuto la porción que os coméis, a qué compañero dejáis sin comer, exceptuando a Damián".

Los cuatro comenzaban a hablar, Ivana y Arkano preferían Víctor, Asraf no quería escoger ninguna pero decía el nombre de Omar si tenían que elegir, al igual que Yola y los dos primeros terminaban eligiendo el plato del canario. Y era en este momento en el que tenían dos minutos para comerse toda la lasaña que estaba en el plato de Omar y mientras los otros tres comían, Asraf decidía no comer: "No puedo, luego si no me voy a sentir muy mal, yo no quiero así, quiero que me elijan, no quiero quitárselo a nadie".

Y mientras se desataba la tormenta en Honduras, llegaban el resto de los supervivientes a 'el oráculo de Poseidón', donde Omar iba a descubrir lo ocurrido con su plato y que no iba a poder comer sabiendo que habían sido sus cuatro compañeros los responsables de esto y esto provocaba un gran enfado en él: "Me ha sentado mal, ya lo sé para la próxima vez, me parecen muy falsos, sabéis que no elegí a Víctor para la barbacoa para que comierais vosotros".

Omar Sánchez, muy enfadado, se marcha de 'el oráculo'

"Yo quería dejar a Víctor sin comer, lo siento, pero teníamos que ponernos de acuerdo, no te hubiera elegido a ti, pero ¿qué hago? ¿nos quedamos todos sin comer? Estoy muy triste de que te quedaras sin comer", replicaba Ivana ante su enfado y Omar Sánchez, muy enfadado se marchaba de 'el oráculo' en directo: "Sabía que los dos me iban a traicionar, que ni me hablen, encima comen todos menos yo, me parece muy heavy".