El incidente que propició la mala relación entre Chayo Mohedano y Rocío Carrasco: "Dejó de cogerme el teléfono"

Cuando ambas eran niñas, ya que se llevaban tan solo dos años de diferencia de edad, Rocío Carrasco y Chayo Mohedano eran íntimas, era el propio Amador Mohedano quien explicaba que siempre estaban juntas: “De pequeñas se adoraban, lo hacían todo juntas”.
En el año 2022 fue cuando todo se dinamitó entre ellas. Al parecer, y tal y como la propia Chayo explicó en un plató de televisión, su relación se fue al traste cuando Chayo habló con su prima sobre el comentado documental de Rocío Carrasco.
"He apoyado a mi prima durante 42 años que son los que tengo, hasta hace muy poco he tenido contacto con ella, pero al contradecirle en algunas cosas a ella no le ha gustado y ha dejado de cogerme el teléfono".
Este distanciamiento podría estar directamente relacionado con la forma en la que tanto Chayo como su entorno reaccionaron al documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva': "Aprendamos y no juzguemos sin saber, no al maltrato en cualquiera de sus formas".