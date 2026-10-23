Ion Aramendi responde a los haters que llaman enchufada a su mujer: "Ella merece estar aquí, lleva mucho tiempo en esto"

La periodista María Amores ha respondido con contundencia a los haters que la acusan de ser una enchufada por colaborar en 'La tarde se mueve' , programa de Telecinco que presenta su marido, Ion Aramendi .

A través de un vídeo, la comunicadora defendió en redes sociales que su contratación fue cosa de la dirección del programa y aprovechó para reivindicar su trayectoria profesional de más de dos décadas en el sector audiovisual.

Ahora, Amores lamenta en directo en el programa el machismo que subyace en este tipo de críticas, críticas que con frecuencia reducen el éxito de una mujer a su relación sentimental:

"Primero porque los presentadores, olvidaos de que tienen tantísimo poder porque no lo tienen. Ellos no mandan ahí, ni pinchan ni cortan. Van a trabajar como todos nosotros. Yo creo que es que sí que aporto cosas, si no no me llamarían. Desde el programa de me propusieron a mí: '¿por qué no vienes aquí algún día?'. O sea, te quiero decir que él no ha obligado a nadie a que me contrate, soy el último mono que si quieren que no vaya, no voy ".

María, que no tiene pelos en la lengua, señala a los haters y aprovecha para lanzarles un dardo con mucho humor: "Esa envidia y esa maldad se te pasa si te metes un palo por el culo, me lo han contado, probadlo".