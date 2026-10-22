Alba Silva, mujer de Sergio Rico , ha dado el paso de contar lo que ha vivido hace apenas una semana en el violento robo que ha sufrido. La influencer va a sentarse en ‘¡De viernes!’ para relatar su testimonio y ‘La tarde se mueve’ ha emitido un avance, en exclusiva, de sus terroríficas palabras. A pesar de que, durante los primeros días, ha mantenido su silencio, ahora ha decidido exponer todo lo que ha ocurrido.

Casi sin voz tras el “shock emocional” que ha vivido, Alba Silva no puede evitarse romperse al hablar, por primera vez, del brutal robo que ha sufrido. La periodista, que está pasando por un complicadísimo momento, ha explicado cómo fue el momento en el que descubrió que alguien había entrado en su casa: “Escucho un grito de mi madre en el salón y sé que no es un grito normal”. A pesar de que es la parte que más le “cuesta recordar”, la influencer cuenta cómo tenían a su madre y a la persona que trabaja con ellos cogidas.

“Tres hombres vinieron corriendo para nosotros”, asegura la periodista. Iván García ha añadido más detalles sobre este suceso y ha explicado que sus hijos, de muy corta edad, estaban durmiendo, pero que los levantaron de la cama: “Fueron testigos de todo”. Una terrorífica hora en la que Serio Rico fue atado, Alba es la que tiene que acudir a la caja fuerte y en la que los atracadores utilizaron armas con las que les apuntaban a la cara.

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