Silvia Bronchalo rompe su silencio y revela los motivos de su distanciamiento con Daniel Sancho, aborda la polémica conversación con su hijo filtrada a los medios y explica las últimas novedades del caso; y Alba Silva, mujer de Sergio Rico, relata por primera vez el violento asalto que sufrió en su domicilio junto a su familia, mañana en ‘¡De Viernes!’.

Silvia Bronchalo hablará del distanciamiento con su hijo

En un 'scoop' grabado durante más de cuatro horas, la madre del condenado por el asesinato de Edwin Arrieta hablará por primera vez de los motivos que han provocado el distanciamiento con su hijo y abordará la polémica filtración de la conversación privada en la que Daniel hablaba de reunir 100.000 euros para intentar obtener la libertad provisional en Tailandia mediante una operación supuestamente relacionada con la compra de un terreno.

¿Quién tenía esos audios? ¿Quién pudo filtrarlos? ¿Qué consecuencias podría tener la filtración? Bronchalo explicará también cómo ha recibido la confirmación en apelación de la condena a cadena perpetua y cómo se encuentra Daniel mientras su defensa trata de que el Tribunal Supremo tailandés revise la sentencia.

Alba Silva relatará por primera vez cómo fue el violento robo

Alba Silva, mujer del futbolista Sergio Rico, relatará por primera vez en un plató de televisión el violento robo que sufrió en su domicilio a manos de cinco encapuchados armados mientras cenaba con su marido, su madre y sus dos hijos pequeños.

La influencer recordará lo que califica como el peor momento de su vida, cuando los asaltantes encañonaron a su madre, ataron al futbolista a una silla y la amenazaron para obligarla a facilitar la clave de la caja fuerte, impidiéndole acercarse a sus hijos. También explicará cómo ha vivido los días posteriores al asalto y cómo se encuentra su familia tras lo sucedido.

Además, los colaboradores del programa analizarán la última hora de ‘Supervivientes All Stars’, con imágenes inéditas de lo que está sucediendo en los Cayos Cochinos y con un repaso a las principales novedades, conflictos y protagonistas de la aventura.

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