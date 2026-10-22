Carmen Borrego se ha pronunciado sobre una persona que ha tenido un gran conflicto con su familia y desvela el inesperado acercamiento que ha tenido con ella. La colaboradora de ‘La tarde se mueve’ cuenta la llamada que ha tenido con Belén Esteban . Especialmente, después de las últimas declaraciones de Alejandra Rubio , habla del contenido de su conversación.

Belén Esteban se ha convertido en la protagonista indiscutible del verano, con muchos frentes abiertos, y, entre ellos, su relación con la familia Campos. Después de que Alejandra Rubio cargase contundentemente contra la exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’, el tenso reencuentro con Terelu Campos en ‘¡De viernes!’ y el testimonio de José María Almoguera, Carmen Borrego se sincera sobre su relación con ella.

“Ha surgido la llamada para quedar”, anuncia, en exclusiva. Las reacciones de sus compañeros no se han hecho esperar y Leticia Requejo ha sido muy contundente: “Belén Esteban no quiere saber nada de ‘las Campos’”. Carmen Borrego asegura que con ella “no está enfadada” y se posiciona con su sobrina en su conflicto: “No estoy de acuerdo si le ha hecho daño a alguien de mi familia”.

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