La inesperada ruptura de Roca Rey y Tana Rivera sigue dando mucho de qué hablar y las posibles causas por las que se habría producido esta situación no han dejado de aflorar. Leticia Requejo ha sido la encargada de poner sobre la mesa el motivo por el que se habría acabado este romance y lo cuenta todo, en exclusiva, para ‘La tarde se mueve’ .

La colaboradora del programa asegura que ha estado “todo el día recibiendo información de lo que habría pasado” y de las palabras que el torero habría tenido con determinadas personas de su entorno. Roca Rey ha explicado por qué ha tomado esa drástica decisión y apunta a que ha habido “cosas de Tana que no le han gustado”.

Especialmente, se centra en un comportamiento de la hija de Cayetana Martínez de Irujo que le habría “disgustado”, especialmente con personas muy cercanas a él: “Tana no se ha portado bien con los padres de Andrés Roca Rey”.

Por su parte, el torero ha vivido una espectacular fiesta de cumpleaños e Iván García asegura que, según los asistentes, “penas ninguna”. Además, se vivió un momento culmen en la noche cuando Roca Rey subía al escenario para cantar “Sigo siendo el rey”, con todo el mundo ovacionándole, algo que podría ser un claro mensaje: “No hubo ningún momento de acordarse de nadie”.

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