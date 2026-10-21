Pello Moriones, reportero de 'La tarde se mueve', se ha desplazado hasta la urbanización de La Juliana en Sevilla, lugar en el que se encuentra la casa de Sergio Rico y Alba Silva que ha sido asaltada por cinco atracadores . El periodista ha explicado que la finca es privada y que eso ha determinado la actuación de la policía, que ha centrado su investigación en tres puntos .

Lo primero que está analizando la policía son las cámaras de seguridad de la urbanización, que "plasmarían los movimientos de los ladrones en el asalto". También están intentando encontrar "cualquier tipo de huella o rastro" que hayan podido dejar los atracadores en la vivienda del futbolista y la influencer: "Aunque nos han dicho que es complicado porque iban con pasamontañas y con guantes, sabían lo que hacían y nos dicen las fuentes de la investigación que en ese sentido está complicado".

"También lo que están haciendo es hablar con personal que trabaja en la urbanización porque, según estas fuentes, la información que tenían venía de dentro, información de dónde estaban las cámaras y dónde estaban los puntos débiles de la seguridad", añade Pello Moriones, dando así la última hora de la investigación policial.

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